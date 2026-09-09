Корпус Foxline FL-628-FZ450R-U32
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Foxline FL-628-FZ450R-U32
Элегантный корпус Foxline FL-628 [FL-628-FZ450R-U32] позволит вам создать мощный и при этом компактный системный блок. Выполнен данный корпус в формате Mini-Tower, его размеры составляют: 368x173x365 мм, – при весе всего 4 кг. Поэтому от точно не займет много полезного пространства. При создании системного блока на основе данного корпуса вы сможете использовать платы с форм-фактором Micro-ATX. При этом указанная модель уже имеет встроенный блок питания мощностью в 450 Вт. Выполнена модель Foxline FL-628 [FL-628-FZ450R-U32] из презентабельного сочетания стали и пластика. Корзины для накопителей располагаются вдоль корпуса. При этом данный корпус имеет 1 отсек для накопителей 2.5 дюйма и еще 3 отсека для 3.5-дюймовых накопителей. Также данный корпус, несмотря на свои компактные габариты, в своем активе имеет еще и 2 отсека для 5.25-дюймовых накопителей. Видеокарта, подходящая для установки в этот корпус, может достигать в длину до 340 мм. При этом в данный корпус вы сможете установить 1 фронтальный и один тыловой вентилятор габаритами 80 или 90 мм.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет, USB 2.0, USB 3.0, Верхнее, Игровой корпус
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитКорпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2xUSB1.1...
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитКорпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный
-
В наличииЦена 3 050 руб.763 руб. в СплитКорпус Deepcool MATREXX 30 SI Black (DP-MATX-MATREXX30-SI)
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитКорпус MINITOWER MISTERY X2 MATX EX294382RUS EXEGATE
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитКорпус Foxline FL-702-FZ450
-
В наличииЦена 3 200 руб.800 руб. в СплитКорпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+USB3.0 аудио черный 4x120mm Fa...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитКорпус Deepcool Matrexx 30 черный
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитКорпус Zalman R2 White
-
В наличииЦена 3 370 руб.843 руб. в СплитКорпус MIDITOWER EVO-9205 ATX EX294966RUS EXEGATE
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитКорпус Foxline FL-301-FZ450R-U32 450 Вт
-
В наличииЦена 3 450 руб.863 руб. в СплитКорпус Foxline Minitower FL-733 500W black (mATX, 2xUSB2.0, 500...
-
В наличииЦена 3 470 руб.868 руб. в СплитКорпус Zalman S3 черный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет, USB 2.0, USB 3.0, Верхнее, Игровой корпус
Отзывы о товаре Корпус Foxline FL-628-FZ450R-U32