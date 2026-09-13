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Корпус Alseye X3-B (AS.07.0150) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Alseye X3-B (AS.07.0150)

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Корпус Alseye X3-B (AS.07.0150) - фото 1
Корпус Alseye X3-B (AS.07.0150) - фото 2
Корпус Alseye X3-B (AS.07.0150) - фото 3
Корпус Alseye X3-B (AS.07.0150) - фото 4
Корпус Alseye X3-B (AS.07.0150) - фото 5
Корпус Alseye X3-B (AS.07.0150) - фото 6
Корпус Alseye X3-B (AS.07.0150) - фото 7
Корпус Alseye X3-B (AS.07.0150) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Alseye X3-B (AS.07.0150) - фото 1
  • Корпус Alseye X3-B (AS.07.0150) - фото 2
  • Корпус Alseye X3-B (AS.07.0150) - фото 3
  • Корпус Alseye X3-B (AS.07.0150) - фото 4
  • Корпус Alseye X3-B (AS.07.0150) - фото 5
  • Корпус Alseye X3-B (AS.07.0150) - фото 6
  • Корпус Alseye X3-B (AS.07.0150) - фото 7
  • Корпус Alseye X3-B (AS.07.0150) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718488
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200 x 460 x 380 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х44х25
Вес, кг.
3.9

Описание товара Корпус Alseye X3-B (AS.07.0150)

Корпус Alseye — это Mid-Tower корпус, который предлагает идеальное сочетание стиля и функциональности. Изготовленный из прочных материалов, таких как пластик и сталь, этот корпус обеспечивает надежность и долговечность. Корпус Alseye поддерживает широкий спектр материнских плат, включая форматы mini-ITX, ATX и mATX, предоставляя универсальные возможности для сборки системы. В нем предусмотрены семь слотов расширения, что позволяет адаптировать компьютер под ваши нужды и добавлять различные компоненты и устройства. Одной из отличительных особенностей корпуса является наличие бокового окна, которое предоставляет возможность увидеть внутреннюю часть вашего ПК. Это особенно эффектно в сочетании с FRGB подсветкой, создающей стильную и современную атмосферу. С внутрикорпусными возможностями корпус предлагает два внутренних отсека для 2,5-дюймовых дисков и два отсека для 3,5-дюймовых дисков, обеспечивая достаточное пространство для хранения данных. Максимальная высота процессорного кулера составляет 165 мм, а максимальная длина видеокарты — 320 мм, что позволяет установить мощные компоненты для высокой производительности. Система охлаждения представлена пятью встроенными вентиляторами: двумя 120 мм и тремя 120 мм, что обеспечивает отличную вентиляцию и предотвращает перегрев системы даже при высоких нагрузках. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, способствуя улучшенной циркуляции воздуха и более стабильной работе. При весе всего в 3 кг, корпус Alseye легок в обращении и установке, предоставляя пользователям отличный выбор для сборки надежного и современного ПК.

Отзывы о товаре Корпус Alseye X3-B (AS.07.0150)




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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200 x 460 x 380 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Alseye — это Mid-Tower корпус, который предлагает идеальное сочетание стиля и функциональности. Изготовленный из прочных материалов, таких как пластик и сталь, этот корпус обеспечивает надежность и долговечность. Корпус Alseye поддерживает широкий спектр материнских плат, включая форматы mini-ITX, ATX и mATX, предоставляя универсальные возможности для сборки системы. В нем предусмотрены семь слотов расширения, что позволяет адаптировать компьютер под ваши нужды и добавлять различные компоненты и устройства. Одной из отличительных особенностей корпуса является наличие бокового окна, которое предоставляет возможность увидеть внутреннюю часть вашего ПК. Это особенно эффектно в сочетании с FRGB подсветкой, создающей стильную и современную атмосферу. С внутрикорпусными возможностями корпус предлагает два внутренних отсека для 2,5-дюймовых дисков и два отсека для 3,5-дюймовых дисков, обеспечивая достаточное пространство для хранения данных. Максимальная высота процессорного кулера составляет 165 мм, а максимальная длина видеокарты — 320 мм, что позволяет установить мощные компоненты для высокой производительности. Система охлаждения представлена пятью встроенными вентиляторами: двумя 120 мм и тремя 120 мм, что обеспечивает отличную вентиляцию и предотвращает перегрев системы даже при высоких нагрузках. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, способствуя улучшенной циркуляции воздуха и более стабильной работе. При весе всего в 3 кг, корпус Alseye легок в обращении и установке, предоставляя пользователям отличный выбор для сборки надежного и современного ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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