Корпус Accord M203 черный (ACC-M203)
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675146
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
270x450x480
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
250
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
5.3
Описание товара Корпус Accord M203 черный (ACC-M203)
Корпус Accord M203 представляет собой компактный черный корпус формата Midi-Tower, предназначенный для материнских плат стандарта mATX. Он поставляется без блока питания (БП) и оснащен возможностью установки вентиляторов для эффективного охлаждения компонентов. На передней панели корпуса расположены порты USB 2.0 и USB 3.2 Gen 1, а также аудиоразъемы для удобного подключения периферийных устройств. Корпус имеет нижнее расположение блока питания (PSU), что способствует улучшенной вентиляции и организации кабелей внутри системы.
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
270x450x480
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
250
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Корпус Accord M203 представляет собой компактный черный корпус формата Midi-Tower, предназначенный для материнских плат стандарта mATX. Он поставляется без блока питания (БП) и оснащен возможностью установки вентиляторов для эффективного охлаждения компонентов. На передней панели корпуса расположены порты USB 2.0 и USB 3.2 Gen 1, а также аудиоразъемы для удобного подключения периферийных устройств. Корпус имеет нижнее расположение блока питания (PSU), что способствует улучшенной вентиляции и организации кабелей внутри системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 4 x 120 мм, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 4 x 120 мм, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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