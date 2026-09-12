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Корпус Accord M203 черный (ACC-M203) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Accord M203 черный (ACC-M203)

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Корпус Accord M203 черный (ACC-M203) - фото 1
Корпус Accord M203 черный (ACC-M203) - фото 2
Корпус Accord M203 черный (ACC-M203) - фото 3
Корпус Accord M203 черный (ACC-M203) - фото 4
Корпус Accord M203 черный (ACC-M203) - фото 5
Корпус Accord M203 черный (ACC-M203) - фото 6
Корпус Accord M203 черный (ACC-M203) - фото 7
Корпус Accord M203 черный (ACC-M203) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Accord M203 черный (ACC-M203) - фото 1
  • Корпус Accord M203 черный (ACC-M203) - фото 2
  • Корпус Accord M203 черный (ACC-M203) - фото 3
  • Корпус Accord M203 черный (ACC-M203) - фото 4
  • Корпус Accord M203 черный (ACC-M203) - фото 5
  • Корпус Accord M203 черный (ACC-M203) - фото 6
  • Корпус Accord M203 черный (ACC-M203) - фото 7
  • Корпус Accord M203 черный (ACC-M203) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675146
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Характеристики

Бренд
Accord
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
270x450x480
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
250
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
5.3

Описание товара Корпус Accord M203 черный (ACC-M203)

Корпус Accord M203 представляет собой компактный черный корпус формата Midi-Tower, предназначенный для материнских плат стандарта mATX. Он поставляется без блока питания (БП) и оснащен возможностью установки вентиляторов для эффективного охлаждения компонентов. На передней панели корпуса расположены порты USB 2.0 и USB 3.2 Gen 1, а также аудиоразъемы для удобного подключения периферийных устройств. Корпус имеет нижнее расположение блока питания (PSU), что способствует улучшенной вентиляции и организации кабелей внутри системы.

Отзывы о товаре Корпус Accord M203 черный (ACC-M203)




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Характеристики
Бренд
Accord
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
270x450x480
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
250
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Accord M203 представляет собой компактный черный корпус формата Midi-Tower, предназначенный для материнских плат стандарта mATX. Он поставляется без блока питания (БП) и оснащен возможностью установки вентиляторов для эффективного охлаждения компонентов. На передней панели корпуса расположены порты USB 2.0 и USB 3.2 Gen 1, а также аудиоразъемы для удобного подключения периферийных устройств. Корпус имеет нижнее расположение блока питания (PSU), что способствует улучшенной вентиляции и организации кабелей внутри системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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