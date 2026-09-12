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Корпус Accord 3501 черный (ACC-3501) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Accord 3501 черный (ACC-3501)

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Корпус Accord 3501 черный (ACC-3501) - фото 1
Корпус Accord 3501 черный (ACC-3501) - фото 2
Корпус Accord 3501 черный (ACC-3501) - фото 3
Корпус Accord 3501 черный (ACC-3501) - фото 4
Корпус Accord 3501 черный (ACC-3501) - фото 5
Корпус Accord 3501 черный (ACC-3501) - фото 6
Корпус Accord 3501 черный (ACC-3501) - фото 7
Корпус Accord 3501 черный (ACC-3501) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Accord 3501 черный (ACC-3501) - фото 1
  • Корпус Accord 3501 черный (ACC-3501) - фото 2
  • Корпус Accord 3501 черный (ACC-3501) - фото 3
  • Корпус Accord 3501 черный (ACC-3501) - фото 4
  • Корпус Accord 3501 черный (ACC-3501) - фото 5
  • Корпус Accord 3501 черный (ACC-3501) - фото 6
  • Корпус Accord 3501 черный (ACC-3501) - фото 7
  • Корпус Accord 3501 черный (ACC-3501) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675144
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Характеристики

Бренд
Accord
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
270x456x415
Макс. высота процессорного кулера
163
Максимальная длина видеокарты
345
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм или 3 x 140 мм или 2 x 200 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм или 2 x 140 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
5.3

Описание товара Корпус Accord 3501 черный (ACC-3501)

Корпус Accord 3501 представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компьютера в форм-факторе ATX. Выполненный в черном цвете, он отличается продуманной системой охлаждения, включающей возможность установки восьми 120-мм, пяти 140-мм и двух 200-мм вентиляторов. Корпус оснащен набором портов на передней панели, включая два USB 2.0, один USB 3.2 Gen 1 и аудиоразъемы. Важной особенностью является нижнее расположение блока питания (bottom PSU), что способствует улучшенной вентиляции и организации кабелей.

Отзывы о товаре Корпус Accord 3501 черный (ACC-3501)




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Характеристики
Бренд
Accord
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
270x456x415
Макс. высота процессорного кулера
163
Максимальная длина видеокарты
345
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм или 3 x 140 мм или 2 x 200 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм или 2 x 140 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Accord 3501 представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компьютера в форм-факторе ATX. Выполненный в черном цвете, он отличается продуманной системой охлаждения, включающей возможность установки восьми 120-мм, пяти 140-мм и двух 200-мм вентиляторов. Корпус оснащен набором портов на передней панели, включая два USB 2.0, один USB 3.2 Gen 1 и аудиоразъемы. Важной особенностью является нижнее расположение блока питания (bottom PSU), что способствует улучшенной вентиляции и организации кабелей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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