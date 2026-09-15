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Корпус Zalman ZM-T8 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Zalman ZM-T8 черный

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Корпус Zalman ZM-T8 черный - фото 1
Корпус Zalman ZM-T8 черный - фото 2
Корпус Zalman ZM-T8 черный - фото 3
Корпус Zalman ZM-T8 черный - фото 4
Корпус Zalman ZM-T8 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman ZM-T8 черный - фото 1
  • Корпус Zalman ZM-T8 черный - фото 2
  • Корпус Zalman ZM-T8 черный - фото 3
  • Корпус Zalman ZM-T8 черный - фото 4
  • Корпус Zalman ZM-T8 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 517142
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус Zalman ZM-T8 черный
2 640 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200x423x394.5
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
295
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, боковых 1 x 120 мм
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х20
Вес, кг.
3.4

Описание товара Корпус Zalman ZM-T8 черный

Корпус ZALMAN T8 [T8] станет отличным выбором для создания производительной игровой системы или рабочей станции. Данная модель выполнена в прочном корпусе с элементами из металла и пластика и соответствует формату Mid-Tower. Отличительной особенностью также является стильный дизайн передней панели. Корпус ZALMAN T8 [T8] поддерживает материнские платы размером Standard-ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Благодаря просторному внутреннему пространству допустимая высота процессорного кулера может достигать 160 мм, а длина видеокарты — 295 мм. Для установки накопителей предусмотрено 4 отсека формата 2.5” и еще 2 — для дисков 3.5”. Питание системы может производиться от блоков питания формата ATX с верхним расположением. Также данный корпус ZALMAN T8 [T8] отличается широкими возможностями для охлаждения. Модель поддерживает установку фронтальных и тыловых вентиляторов. Помимо этого возможно использование системы водяного охлаждения. Благодаря этому корпус может обеспечить комфортный температурный режим для компонентов сборки.

Отзывы о товаре Корпус Zalman ZM-T8 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200x423x394.5
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
295
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, боковых 1 x 120 мм
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ZALMAN T8 [T8] станет отличным выбором для создания производительной игровой системы или рабочей станции. Данная модель выполнена в прочном корпусе с элементами из металла и пластика и соответствует формату Mid-Tower. Отличительной особенностью также является стильный дизайн передней панели. Корпус ZALMAN T8 [T8] поддерживает материнские платы размером Standard-ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Благодаря просторному внутреннему пространству допустимая высота процессорного кулера может достигать 160 мм, а длина видеокарты — 295 мм. Для установки накопителей предусмотрено 4 отсека формата 2.5” и еще 2 — для дисков 3.5”. Питание системы может производиться от блоков питания формата ATX с верхним расположением. Также данный корпус ZALMAN T8 [T8] отличается широкими возможностями для охлаждения. Модель поддерживает установку фронтальных и тыловых вентиляторов. Помимо этого возможно использование системы водяного охлаждения. Благодаря этому корпус может обеспечить комфортный температурный режим для компонентов сборки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Корпус Zalman ZM-T8 черный - по цене 2640 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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