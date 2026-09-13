Top.Mail.Ru
Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП - фото 1
Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП - фото 2
Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП - фото 3
Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП - фото 4
Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП - фото 5
Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП - фото 6
Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП - фото 7
Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП - фото 8
Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП - фото 9
Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП - фото 10
Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП - фото 1
  • Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП - фото 2
  • Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП - фото 3
  • Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП - фото 4
  • Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП - фото 5
  • Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП - фото 6
  • Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП - фото 7
  • Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП - фото 8
  • Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП - фото 9
  • Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП - фото 10
  • Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714814
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Accord
Габариты (ШxВxГ), мм
188 x 415 x 370 мм
Максимальная длина видеокарты
335
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм - на передней 1x120 мм - на задней 2x120 мм - на боковой
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х40х29
Вес, кг.
2.6

Описание товара Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП

Корпус Accord — надежная основа для мощной сборки. Благодаря формату Midi-Tower и поддержке плат mini-ITX, ATX, mATX вы сами выбираете масштаб своего ПК. Внутри поместится высокопроизводительный кулер до 158 мм и длинная видеокарта до 335 мм — отличный запас для современных комплектующих. Нижнее расположение блока питания обеспечивает стабильность и аккуратность сборки. Семь слотов расширения открывают простор для апгрейда, а отдельные отсеки для накопителей 2,5" и 3,5" подходят для хранения важных данных. Лаконичный черный цвет и комбинация пластика со сталью создают практичный и стильный корпус для вашего проекта.

Отзывы о товаре Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Accord
Габариты (ШxВxГ), мм
188 x 415 x 370 мм
Максимальная длина видеокарты
335
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм - на передней 1x120 мм - на задней 2x120 мм - на боковой
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Accord — надежная основа для мощной сборки. Благодаря формату Midi-Tower и поддержке плат mini-ITX, ATX, mATX вы сами выбираете масштаб своего ПК. Внутри поместится высокопроизводительный кулер до 158 мм и длинная видеокарта до 335 мм — отличный запас для современных комплектующих. Нижнее расположение блока питания обеспечивает стабильность и аккуратность сборки. Семь слотов расширения открывают простор для апгрейда, а отдельные отсеки для накопителей 2,5" и 3,5" подходят для хранения важных данных. Лаконичный черный цвет и комбинация пластика со сталью создают практичный и стильный корпус для вашего проекта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...