Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП
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Характеристики
Описание товара Корпус Accord ACC-188R2 черный без БП
Корпус Accord — надежная основа для мощной сборки. Благодаря формату Midi-Tower и поддержке плат mini-ITX, ATX, mATX вы сами выбираете масштаб своего ПК. Внутри поместится высокопроизводительный кулер до 158 мм и длинная видеокарта до 335 мм — отличный запас для современных комплектующих. Нижнее расположение блока питания обеспечивает стабильность и аккуратность сборки. Семь слотов расширения открывают простор для апгрейда, а отдельные отсеки для накопителей 2,5" и 3,5" подходят для хранения важных данных. Лаконичный черный цвет и комбинация пластика со сталью создают практичный и стильный корпус для вашего проекта.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее
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