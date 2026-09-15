Внешний корпус для SSD M2 KS-is KS-571
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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб.
В наличии
Код товара: 625453
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
39x9.6х97
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
серебристый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
200
Описание товара Внешний корпус для SSD M2 KS-is KS-571
Внешний корпус используется для превращения внутреннего накопителя (HDD или SSD) в переносной внешний носитель данных, позволяя подключать его к компьютерам и другим устройствам через USB или другие интерфейсы для резервного копирования, переноса и хранения файлов, а также для расширения хранилища.
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Теги товара: Алюминий
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
39x9.6х97
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
серебристый, черный
Страна производитель
Китай
Внешний корпус используется для превращения внутреннего накопителя (HDD или SSD) в переносной внешний носитель данных, позволяя подключать его к компьютерам и другим устройствам через USB или другие интерфейсы для резервного копирования, переноса и хранения файлов, а также для расширения хранилища.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Алюминий
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Алюминий
Купить Внешний корпус для SSD M2 KS-is KS-571 - по цене 2640 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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