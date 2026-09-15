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Внешний корпус для SSD M2 KS-is KS-571 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний корпус для SSD M2 KS-is KS-571

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Внешний корпус для SSD M2 KS-is KS-571 - фото 1
Внешний корпус для SSD M2 KS-is KS-571 - фото 2
Внешний корпус для SSD M2 KS-is KS-571 - фото 3
Внешний корпус для SSD M2 KS-is KS-571 - фото 4
Внешний корпус для SSD M2 KS-is KS-571 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Внешний корпус для SSD M2 KS-is KS-571 - фото 1
  • Внешний корпус для SSD M2 KS-is KS-571 - фото 2
  • Внешний корпус для SSD M2 KS-is KS-571 - фото 3
  • Внешний корпус для SSD M2 KS-is KS-571 - фото 4
  • Внешний корпус для SSD M2 KS-is KS-571 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625453
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Внешний корпус для SSD M2 KS-is KS-571
2 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KS-is
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
39x9.6х97
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
серебристый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
200

Описание товара Внешний корпус для SSD M2 KS-is KS-571

Внешний корпус используется для превращения внутреннего накопителя (HDD или SSD) в переносной внешний носитель данных, позволяя подключать его к компьютерам и другим устройствам через USB или другие интерфейсы для резервного копирования, переноса и хранения файлов, а также для расширения хранилища.



Теги товара: Алюминий

Отзывы о товаре Внешний корпус для SSD M2 KS-is KS-571




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Характеристики
Бренд
KS-is
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
39x9.6х97
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
серебристый, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний корпус используется для превращения внутреннего накопителя (HDD или SSD) в переносной внешний носитель данных, позволяя подключать его к компьютерам и другим устройствам через USB или другие интерфейсы для резервного копирования, переноса и хранения файлов, а также для расширения хранилища.


Теги товара: Алюминий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Внешний корпус для SSD M2 KS-is KS-571 - по цене 2640 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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