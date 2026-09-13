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Корпус ACD Citadel 108W ATX White (AH-SI2G0W-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ACD Citadel 108W ATX White (AH-SI2G0W-00)

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Корпус ACD Citadel 108W ATX White (AH-SI2G0W-00) - фото 1
Корпус ACD Citadel 108W ATX White (AH-SI2G0W-00) - фото 2
Корпус ACD Citadel 108W ATX White (AH-SI2G0W-00) - фото 3
Корпус ACD Citadel 108W ATX White (AH-SI2G0W-00) - фото 4
Корпус ACD Citadel 108W ATX White (AH-SI2G0W-00) - фото 5
Корпус ACD Citadel 108W ATX White (AH-SI2G0W-00) - фото 6
Корпус ACD Citadel 108W ATX White (AH-SI2G0W-00) - фото 7
Корпус ACD Citadel 108W ATX White (AH-SI2G0W-00) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ACD Citadel 108W ATX White (AH-SI2G0W-00) - фото 1
  • Корпус ACD Citadel 108W ATX White (AH-SI2G0W-00) - фото 2
  • Корпус ACD Citadel 108W ATX White (AH-SI2G0W-00) - фото 3
  • Корпус ACD Citadel 108W ATX White (AH-SI2G0W-00) - фото 4
  • Корпус ACD Citadel 108W ATX White (AH-SI2G0W-00) - фото 5
  • Корпус ACD Citadel 108W ATX White (AH-SI2G0W-00) - фото 6
  • Корпус ACD Citadel 108W ATX White (AH-SI2G0W-00) - фото 7
  • Корпус ACD Citadel 108W ATX White (AH-SI2G0W-00) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718594
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Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
190 x 443 x 340 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
сверху: 2x120 мм, снизу: 2x120 мм, сзади: 1x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х40х24
Вес, кг.
4.6

Описание товара Корпус ACD Citadel 108W ATX White (AH-SI2G0W-00)

Корпус ACD – это современное и стильное решение для любителей собирать мощные и элегантные компьютеры. Выполненный в изысканном белом цвете, этот корпус Midi-Tower сочетает в себе эстетику и функциональность. Он изготовлен из качественных материалов, включая пластик, сталь и закаленное стекло, что обеспечивает как прочность конструкции, так и возможность продемонстрировать компоненты системы благодаря окну на боковой стенке. ACD предлагает оптимальную совместимость с различными форм-факторами материнских плат: mini-ITX, ATX и mATX, предоставляя пользователям широкий выбор при сборке ПК. Внутреннее пространство корпуса позволяет установить видеокарты длиной до 330 мм, а максимальная высота процессорного кулера может достигать 170 мм, что дает возможность использовать мощные охлаждающие системы. Для организации хранения данных в корпусе предусмотрено три внутренних отсека: один для накопителей размером 3,5 дюйма и два для 2,5-дюймовых SSD или HDD. Это обеспечивает необходимую емкость для современных требований к хранению данных. Корпус ACD также оснащен семью слотами расширения, что позволяет установить множество дополнительных карт и устройств. Нижнее расположение блока питания способствует улучшению распределения веса и эффективному охлаждению системы. С весом всего 4 кг, данный корпус является легким и удобным в транспортировке, что облегчает сборку и модернизацию компьютера. ACD предлагает функциональность, современный дизайн и надежность, что делает его отличным выбором для создания персонализированной и производительной компьютерной системы.

Отзывы о товаре Корпус ACD Citadel 108W ATX White (AH-SI2G0W-00)




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Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
190 x 443 x 340 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
сверху: 2x120 мм, снизу: 2x120 мм, сзади: 1x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ACD – это современное и стильное решение для любителей собирать мощные и элегантные компьютеры. Выполненный в изысканном белом цвете, этот корпус Midi-Tower сочетает в себе эстетику и функциональность. Он изготовлен из качественных материалов, включая пластик, сталь и закаленное стекло, что обеспечивает как прочность конструкции, так и возможность продемонстрировать компоненты системы благодаря окну на боковой стенке. ACD предлагает оптимальную совместимость с различными форм-факторами материнских плат: mini-ITX, ATX и mATX, предоставляя пользователям широкий выбор при сборке ПК. Внутреннее пространство корпуса позволяет установить видеокарты длиной до 330 мм, а максимальная высота процессорного кулера может достигать 170 мм, что дает возможность использовать мощные охлаждающие системы. Для организации хранения данных в корпусе предусмотрено три внутренних отсека: один для накопителей размером 3,5 дюйма и два для 2,5-дюймовых SSD или HDD. Это обеспечивает необходимую емкость для современных требований к хранению данных. Корпус ACD также оснащен семью слотами расширения, что позволяет установить множество дополнительных карт и устройств. Нижнее расположение блока питания способствует улучшению распределения веса и эффективному охлаждению системы. С весом всего 4 кг, данный корпус является легким и удобным в транспортировке, что облегчает сборку и модернизацию компьютера. ACD предлагает функциональность, современный дизайн и надежность, что делает его отличным выбором для создания персонализированной и производительной компьютерной системы.
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Доставка
Отзывы


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