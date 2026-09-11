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Корпус Chieftec Uni (UE-02B-OP) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Chieftec Uni (UE-02B-OP)

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Корпус Chieftec Uni (UE-02B-OP) - фото 1
Корпус Chieftec Uni (UE-02B-OP) - фото 2
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Корпус Chieftec Uni (UE-02B-OP) - фото 6
Корпус Chieftec Uni (UE-02B-OP) - фото 7
Корпус Chieftec Uni (UE-02B-OP) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Chieftec Uni (UE-02B-OP) - фото 1
  • Корпус Chieftec Uni (UE-02B-OP) - фото 2
  • Корпус Chieftec Uni (UE-02B-OP) - фото 3
  • Корпус Chieftec Uni (UE-02B-OP) - фото 4
  • Корпус Chieftec Uni (UE-02B-OP) - фото 5
  • Корпус Chieftec Uni (UE-02B-OP) - фото 6
  • Корпус Chieftec Uni (UE-02B-OP) - фото 7
  • Корпус Chieftec Uni (UE-02B-OP) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477931
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Характеристики

Бренд
Chieftec
Тип товара
Корпус для ПК
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х45х25
Вес, кг.
2.9

Описание товара Корпус Chieftec Uni (UE-02B-OP)

Корпус Chieftec UNI [UE-02B-OP] станет оптимальным решением для того, кто хочет собрать системный блок для вертикального размещения на столе. Эта модель подходит, так как имеет суперузкую конфигурацию. При этом внутри найдется место для всех необходимых компьютеру компонентов, включая блок питания и накопители типоразмеров 2.5, 3.5 и 5.25 дюйма. Конструкция корпуса выполнена из стали толщиной 0.5 мм. Панель активации располагается сверху. Боковые панели корпуса Chieftec UNI [UE-02B-OP] крепятся на винты сзади.



Теги товара: Нет

Отзывы о товаре Корпус Chieftec Uni (UE-02B-OP)




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Характеристики
Бренд
Chieftec
Тип товара
Корпус для ПК
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Chieftec UNI [UE-02B-OP] станет оптимальным решением для того, кто хочет собрать системный блок для вертикального размещения на столе. Эта модель подходит, так как имеет суперузкую конфигурацию. При этом внутри найдется место для всех необходимых компьютеру компонентов, включая блок питания и накопители типоразмеров 2.5, 3.5 и 5.25 дюйма. Конструкция корпуса выполнена из стали толщиной 0.5 мм. Панель активации располагается сверху. Боковые панели корпуса Chieftec UNI [UE-02B-OP] крепятся на винты сзади.


Теги товара: Нет
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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