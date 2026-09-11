Корпус Chieftec Uni (UE-02B-OP)
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 477931
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х45х25
Вес, кг.
2.9
Описание товара Корпус Chieftec Uni (UE-02B-OP)
Корпус Chieftec UNI [UE-02B-OP] станет оптимальным решением для того, кто хочет собрать системный блок для вертикального размещения на столе. Эта модель подходит, так как имеет суперузкую конфигурацию. При этом внутри найдется место для всех необходимых компьютеру компонентов, включая блок питания и накопители типоразмеров 2.5, 3.5 и 5.25 дюйма. Конструкция корпуса выполнена из стали толщиной 0.5 мм. Панель активации располагается сверху. Боковые панели корпуса Chieftec UNI [UE-02B-OP] крепятся на винты сзади.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет
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Корпус Chieftec UNI [UE-02B-OP] станет оптимальным решением для того, кто хочет собрать системный блок для вертикального размещения на столе. Эта модель подходит, так как имеет суперузкую конфигурацию. При этом внутри найдется место для всех необходимых компьютеру компонентов, включая блок питания и накопители типоразмеров 2.5, 3.5 и 5.25 дюйма. Конструкция корпуса выполнена из стали толщиной 0.5 мм. Панель активации располагается сверху. Боковые панели корпуса Chieftec UNI [UE-02B-OP] крепятся на винты сзади.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет
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