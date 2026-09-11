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Корпус Zalman T8 без БП Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Zalman T8 без БП Black

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Корпус Zalman T8 без БП Black - фото 1
Корпус Zalman T8 без БП Black - фото 2
Корпус Zalman T8 без БП Black - фото 3
Корпус Zalman T8 без БП Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Zalman T8 без БП Black - фото 1
  • Корпус Zalman T8 без БП Black - фото 2
  • Корпус Zalman T8 без БП Black - фото 3
  • Корпус Zalman T8 без БП Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
2 430 руб.  4 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539338
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
да
Габариты (ШxВxГ), мм
200 x 423 x 395 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
295
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
Поддержка фронтальных вентиляторов 2 x 120 мм или 2 x 140 мм
Окно на боковой стенке
нет
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х70х40
Вес, кг.
3.41

Описание товара Корпус Zalman T8 без БП Black

Корпус Zalman представляет собой стильное и функциональное решение для сборки производительных компьютеров. Он выполнен в типоразмере Midi-Tower и обладает элегантным черным дизайном с эффектной RGB подсветкой, которая придаст вашему ПК индивидуальности и яркости. Основные характеристики этого корпуса включают встроенный 120 мм вентилятор, который обеспечивает эффективное охлаждение компонентов. Для монтажа видеокарты предусмотрено пространство длиной до 295 мм, что позволяет устанавливать мощные графические адаптеры. Прочный корпус изготовлен из пластика и стали, что гарантирует долговечность и надежную защиту компонентов. Корпус Zalman совместим с различными форм-факторами материнских плат, включая mini-ITX, ATX и mATX, что позволяет выбрать оптимальную конфигурацию для вашего системного блока. Внутреннее устройство корпуса довольно просторное и предусматривает установку процессорных кулеров высотой до 160 мм. Для удобства размещения накопителей предусмотрено четыре внутренних отсека для дисков формата 2,5 дюймов и два отсека для 3,5-дюймовых дисков, а также один внешний отсек для устройств формата 5,25 дюймов. В корпусе также есть семь слотов расширения, что обеспечивает гибкость при установке дополнительных карт. Корпус Zalman – это отличный выбор для геймеров и энтузиастов, стремящихся собрать мощный компьютер с возможностью дальнейшего апгрейда.

Отзывы о товаре Корпус Zalman T8 без БП Black




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
да
Габариты (ШxВxГ), мм
200 x 423 x 395 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
295
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
Поддержка фронтальных вентиляторов 2 x 120 мм или 2 x 140 мм
Окно на боковой стенке
нет
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Zalman представляет собой стильное и функциональное решение для сборки производительных компьютеров. Он выполнен в типоразмере Midi-Tower и обладает элегантным черным дизайном с эффектной RGB подсветкой, которая придаст вашему ПК индивидуальности и яркости. Основные характеристики этого корпуса включают встроенный 120 мм вентилятор, который обеспечивает эффективное охлаждение компонентов. Для монтажа видеокарты предусмотрено пространство длиной до 295 мм, что позволяет устанавливать мощные графические адаптеры. Прочный корпус изготовлен из пластика и стали, что гарантирует долговечность и надежную защиту компонентов. Корпус Zalman совместим с различными форм-факторами материнских плат, включая mini-ITX, ATX и mATX, что позволяет выбрать оптимальную конфигурацию для вашего системного блока. Внутреннее устройство корпуса довольно просторное и предусматривает установку процессорных кулеров высотой до 160 мм. Для удобства размещения накопителей предусмотрено четыре внутренних отсека для дисков формата 2,5 дюймов и два отсека для 3,5-дюймовых дисков, а также один внешний отсек для устройств формата 5,25 дюймов. В корпусе также есть семь слотов расширения, что обеспечивает гибкость при установке дополнительных карт. Корпус Zalman – это отличный выбор для геймеров и энтузиастов, стремящихся собрать мощный компьютер с возможностью дальнейшего апгрейда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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