Корпус Zalman T8 без БП Black
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman T8 без БП Black
Корпус Zalman представляет собой стильное и функциональное решение для сборки производительных компьютеров. Он выполнен в типоразмере Midi-Tower и обладает элегантным черным дизайном с эффектной RGB подсветкой, которая придаст вашему ПК индивидуальности и яркости. Основные характеристики этого корпуса включают встроенный 120 мм вентилятор, который обеспечивает эффективное охлаждение компонентов. Для монтажа видеокарты предусмотрено пространство длиной до 295 мм, что позволяет устанавливать мощные графические адаптеры. Прочный корпус изготовлен из пластика и стали, что гарантирует долговечность и надежную защиту компонентов. Корпус Zalman совместим с различными форм-факторами материнских плат, включая mini-ITX, ATX и mATX, что позволяет выбрать оптимальную конфигурацию для вашего системного блока. Внутреннее устройство корпуса довольно просторное и предусматривает установку процессорных кулеров высотой до 160 мм. Для удобства размещения накопителей предусмотрено четыре внутренних отсека для дисков формата 2,5 дюймов и два отсека для 3,5-дюймовых дисков, а также один внешний отсек для устройств формата 5,25 дюймов. В корпусе также есть семь слотов расширения, что обеспечивает гибкость при установке дополнительных карт. Корпус Zalman – это отличный выбор для геймеров и энтузиастов, стремящихся собрать мощный компьютер с возможностью дальнейшего апгрейда.
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