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Корпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2хUSB1.1+3.0+audio черный c окном 25101 DEFENDER купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2хUSB1.1+3.0+audio черный c окном 25101 DEFENDER

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Корпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2хUSB1.1+3.0+audio черный c окном 25101 DEFENDER - фото 1
Корпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2хUSB1.1+3.0+audio черный c окном 25101 DEFENDER - фото 2
Корпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2хUSB1.1+3.0+audio черный c окном 25101 DEFENDER - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2хUSB1.1+3.0+audio черный c окном 25101 DEFENDER - фото 1
  • Корпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2хUSB1.1+3.0+audio черный c окном 25101 DEFENDER - фото 2
  • Корпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2хUSB1.1+3.0+audio черный c окном 25101 DEFENDER - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739053
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
276 x 330 x 339 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
Боковая панель - 2 x 120 мм , Верхняя панель - 2 x 120 мм , Задняя панель - 1х120 , Нижняя панель - 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
серый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х37х32
Вес, кг.
4.6

Описание товара Корпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2хUSB1.1+3.0+audio черный c окном 25101 DEFENDER

Представляем вашему вниманию корпус Defender NovaCube Black — идеальное решение для создания стильной и производительной системы. Этот компактный корпус формата Mini-Tower открывает широкие возможности для сборки компьютера на базе материнских плат micro-ATX или Mini-ITX, экономя при этом ценное пространство на вашем рабочем столе или под ним, без какого-либо компромисса в функциональности и визуальной составляющей. Его главной эстетической особенностью является великолепный обзор внутренних компонентов. Лицевая панель и обе боковые стенки выполнены из прочного закалённого стекла, создавая эффект аквариума, который позволяет в полной мере насладиться видом вашей тщательно собранной системы. Внутреннее пространство выдержано в строгом чёрном цвете, что придаёт сборке целостный и солидный вид. Несмотря на компактные габариты, корпус демонстрирует продуманную конструкцию. Для его изготовления используются качественные материалы: сталь и ABS-пластик, а толщина стенок в 0.6 миллиметра обеспечивает необходимую жёсткость и долговечность конструкции. Организация внутреннего пространства заслуживает отдельного внимания. Компоновка с нижним расположением блока питания стандарта ATX, который приобретается отдельно, способствует оптимальному распределению воздушных потоков и разгрузке центральной части корпуса. Система хранения данных представлена гибкой схемой: вы можете установить один накопитель формата 3.5 дюйма, который также конвертируется в слот для 2.5-дюймового устройства, плюс два дополнительных отсека исключительно для 2.5-дюймовых накопителей. Все отсеки для накопителей размещены продольно, что экономит пространство. Для установки мощных компонентов предусмотрены солидные лимиты: видеокарта длиной до 330 миллиметров и процессорный кулер высотой до 160 миллиметров легко найдут здесь своё место. Четыре слота расширения предоставляют достаточный запас для модернизации. Вопросу эффективного охлаждения уделено особое внимание. Корпус предлагает множество точек для монтажа вентиляторов, что позволяет создать мощную и управляемую систему обдува. Вы можете установить вентиляторы на боковую панель — два размера 120 миллиметров, на верхнюю панель — также два 120-миллиметровых, один на заднюю и два на нижнюю панель. Для энтузиастов, предпочитающих системы жидкостного охлаждения, предусмотрена отличная совместимость. На верхней панели можно разместить радиатор размером 120, 140, 240 или даже 280 миллиметров, а на задней — радиатор 120 миллиметров. Для защиты от пыли на верхней панели установлен специальный фильтр, облегчающий уход за системой.

Отзывы о товаре Корпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2хUSB1.1+3.0+audio черный c окном 25101 DEFENDER




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
276 x 330 x 339 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
Боковая панель - 2 x 120 мм , Верхняя панель - 2 x 120 мм , Задняя панель - 1х120 , Нижняя панель - 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
серый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию корпус Defender NovaCube Black — идеальное решение для создания стильной и производительной системы. Этот компактный корпус формата Mini-Tower открывает широкие возможности для сборки компьютера на базе материнских плат micro-ATX или Mini-ITX, экономя при этом ценное пространство на вашем рабочем столе или под ним, без какого-либо компромисса в функциональности и визуальной составляющей. Его главной эстетической особенностью является великолепный обзор внутренних компонентов. Лицевая панель и обе боковые стенки выполнены из прочного закалённого стекла, создавая эффект аквариума, который позволяет в полной мере насладиться видом вашей тщательно собранной системы. Внутреннее пространство выдержано в строгом чёрном цвете, что придаёт сборке целостный и солидный вид. Несмотря на компактные габариты, корпус демонстрирует продуманную конструкцию. Для его изготовления используются качественные материалы: сталь и ABS-пластик, а толщина стенок в 0.6 миллиметра обеспечивает необходимую жёсткость и долговечность конструкции. Организация внутреннего пространства заслуживает отдельного внимания. Компоновка с нижним расположением блока питания стандарта ATX, который приобретается отдельно, способствует оптимальному распределению воздушных потоков и разгрузке центральной части корпуса. Система хранения данных представлена гибкой схемой: вы можете установить один накопитель формата 3.5 дюйма, который также конвертируется в слот для 2.5-дюймового устройства, плюс два дополнительных отсека исключительно для 2.5-дюймовых накопителей. Все отсеки для накопителей размещены продольно, что экономит пространство. Для установки мощных компонентов предусмотрены солидные лимиты: видеокарта длиной до 330 миллиметров и процессорный кулер высотой до 160 миллиметров легко найдут здесь своё место. Четыре слота расширения предоставляют достаточный запас для модернизации. Вопросу эффективного охлаждения уделено особое внимание. Корпус предлагает множество точек для монтажа вентиляторов, что позволяет создать мощную и управляемую систему обдува. Вы можете установить вентиляторы на боковую панель — два размера 120 миллиметров, на верхнюю панель — также два 120-миллиметровых, один на заднюю и два на нижнюю панель. Для энтузиастов, предпочитающих системы жидкостного охлаждения, предусмотрена отличная совместимость. На верхней панели можно разместить радиатор размером 120, 140, 240 или даже 280 миллиметров, а на задней — радиатор 120 миллиметров. Для защиты от пыли на верхней панели установлен специальный фильтр, облегчающий уход за системой.
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Корпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2хUSB1.1+3.0+audio черный c окном 25101 DEFENDER - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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