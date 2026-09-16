Корпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2хUSB1.1+3.0+audio черный c окном 25101 DEFENDER
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Характеристики
Описание товара Корпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2хUSB1.1+3.0+audio черный c окном 25101 DEFENDER
Представляем вашему вниманию корпус Defender NovaCube Black — идеальное решение для создания стильной и производительной системы. Этот компактный корпус формата Mini-Tower открывает широкие возможности для сборки компьютера на базе материнских плат micro-ATX или Mini-ITX, экономя при этом ценное пространство на вашем рабочем столе или под ним, без какого-либо компромисса в функциональности и визуальной составляющей. Его главной эстетической особенностью является великолепный обзор внутренних компонентов. Лицевая панель и обе боковые стенки выполнены из прочного закалённого стекла, создавая эффект аквариума, который позволяет в полной мере насладиться видом вашей тщательно собранной системы. Внутреннее пространство выдержано в строгом чёрном цвете, что придаёт сборке целостный и солидный вид. Несмотря на компактные габариты, корпус демонстрирует продуманную конструкцию. Для его изготовления используются качественные материалы: сталь и ABS-пластик, а толщина стенок в 0.6 миллиметра обеспечивает необходимую жёсткость и долговечность конструкции. Организация внутреннего пространства заслуживает отдельного внимания. Компоновка с нижним расположением блока питания стандарта ATX, который приобретается отдельно, способствует оптимальному распределению воздушных потоков и разгрузке центральной части корпуса. Система хранения данных представлена гибкой схемой: вы можете установить один накопитель формата 3.5 дюйма, который также конвертируется в слот для 2.5-дюймового устройства, плюс два дополнительных отсека исключительно для 2.5-дюймовых накопителей. Все отсеки для накопителей размещены продольно, что экономит пространство. Для установки мощных компонентов предусмотрены солидные лимиты: видеокарта длиной до 330 миллиметров и процессорный кулер высотой до 160 миллиметров легко найдут здесь своё место. Четыре слота расширения предоставляют достаточный запас для модернизации. Вопросу эффективного охлаждения уделено особое внимание. Корпус предлагает множество точек для монтажа вентиляторов, что позволяет создать мощную и управляемую систему обдува. Вы можете установить вентиляторы на боковую панель — два размера 120 миллиметров, на верхнюю панель — также два 120-миллиметровых, один на заднюю и два на нижнюю панель. Для энтузиастов, предпочитающих системы жидкостного охлаждения, предусмотрена отличная совместимость. На верхней панели можно разместить радиатор размером 120, 140, 240 или даже 280 миллиметров, а на задней — радиатор 120 миллиметров. Для защиты от пыли на верхней панели установлен специальный фильтр, облегчающий уход за системой.
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Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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