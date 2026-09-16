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Корпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio белый 25032 DEFENDER купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio белый 25032 DEFENDER

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Корпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio белый 25032 DEFENDER - фото 1
Корпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio белый 25032 DEFENDER - фото 2
Корпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio белый 25032 DEFENDER - фото 3
Корпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio белый 25032 DEFENDER - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio белый 25032 DEFENDER - фото 1
  • Корпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio белый 25032 DEFENDER - фото 2
  • Корпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio белый 25032 DEFENDER - фото 3
  • Корпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio белый 25032 DEFENDER - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739041
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
188 x 415 x 280 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
270
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
1 ? 120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х35х24
Вес, кг.
4

Описание товара Корпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio белый 25032 DEFENDER

Корпус Defender Apex Metal XL White представляет собой образец современного подхода к сборке производительного компьютера. Эта модель, выполненная в классическом формате Midi-Tower, создана для тех, кто ценит безупречную эстетику и функциональность. Белое исполнение корпуса придает системе свежий и стильный вид, который органично впишется как в домашний интерьер, так и в офисное пространство. Конструкция корпуса базируется на сочетании стали и ABS-пластика. Толщина стенок составляет 0,65 миллиметра, что обеспечивает достаточную жесткость для защиты внутренних компонентов. Сплошная лицевая панель придает устройству монолитный и лаконичный облик, без излишних декоративных элементов. Такое решение не только улучшает внешний вид, но и способствует снижению уровня шума от работающих комплектующих. Внутреннее пространство Defender Apex Metal XL White спроектировано с учетом установки материнских плат популярных форм-факторов: ATX, mATX и Mini-ITX. Это дает широкие возможности для конфигурации системы под любые задачи — от офисного компьютера до игровой станции. Для размещения накопителей предусмотрены два отсека для устройств формата 2,5 дюйма и один отсек для жесткого диска 3,5 дюйма. Размещение накопителей выполнено поперечным способом, что упрощает прокладку кабелей и обеспечивает свободный доступ к другим компонентам. Особое внимание стоит уделить совместимости с крупными комплектующими. Максимальная длина видеокарты, которую можно установить в корпус, составляет 270 миллиметров, что позволяет использовать большинство современных графических ускорителей среднего и высокого сегмента. Высота процессорного кулера ограничена отметкой в 160 миллиметров, что открывает доступ к башенным системам охлаждения с высокой эффективностью теплоотвода. Для установки блока питания предусмотрено верхнее расположение, а сам блок должен соответствовать форм-фактору ATX. В комплекте поставки блок питания отсутствует, что позволяет подобрать модель с необходимой мощностью и сертификацией.

Отзывы о товаре Корпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio белый 25032 DEFENDER




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
188 x 415 x 280 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
270
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
1 ? 120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Defender Apex Metal XL White представляет собой образец современного подхода к сборке производительного компьютера. Эта модель, выполненная в классическом формате Midi-Tower, создана для тех, кто ценит безупречную эстетику и функциональность. Белое исполнение корпуса придает системе свежий и стильный вид, который органично впишется как в домашний интерьер, так и в офисное пространство. Конструкция корпуса базируется на сочетании стали и ABS-пластика. Толщина стенок составляет 0,65 миллиметра, что обеспечивает достаточную жесткость для защиты внутренних компонентов. Сплошная лицевая панель придает устройству монолитный и лаконичный облик, без излишних декоративных элементов. Такое решение не только улучшает внешний вид, но и способствует снижению уровня шума от работающих комплектующих. Внутреннее пространство Defender Apex Metal XL White спроектировано с учетом установки материнских плат популярных форм-факторов: ATX, mATX и Mini-ITX. Это дает широкие возможности для конфигурации системы под любые задачи — от офисного компьютера до игровой станции. Для размещения накопителей предусмотрены два отсека для устройств формата 2,5 дюйма и один отсек для жесткого диска 3,5 дюйма. Размещение накопителей выполнено поперечным способом, что упрощает прокладку кабелей и обеспечивает свободный доступ к другим компонентам. Особое внимание стоит уделить совместимости с крупными комплектующими. Максимальная длина видеокарты, которую можно установить в корпус, составляет 270 миллиметров, что позволяет использовать большинство современных графических ускорителей среднего и высокого сегмента. Высота процессорного кулера ограничена отметкой в 160 миллиметров, что открывает доступ к башенным системам охлаждения с высокой эффективностью теплоотвода. Для установки блока питания предусмотрено верхнее расположение, а сам блок должен соответствовать форм-фактору ATX. В комплекте поставки блок питания отсутствует, что позволяет подобрать модель с необходимой мощностью и сертификацией.
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Корпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio белый 25032 DEFENDER - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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