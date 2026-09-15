Top.Mail.Ru
Корпус Zalman T3 PLUS black (T3 PLUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Zalman T3 PLUS black (T3 PLUS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Zalman T3 PLUS black (T3 PLUS) - фото 1
Корпус Zalman T3 PLUS black (T3 PLUS) - фото 2
Корпус Zalman T3 PLUS black (T3 PLUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman T3 PLUS black (T3 PLUS) - фото 1
  • Корпус Zalman T3 PLUS black (T3 PLUS) - фото 2
  • Корпус Zalman T3 PLUS black (T3 PLUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
2 620 руб.  3 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621400
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
206x422x355
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
290
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х40х26
Вес, кг.
4.13

Описание товара Корпус Zalman T3 PLUS black (T3 PLUS)

Корпус ZALMAN T3 PLUS черного цвета соответствует типоразмеру Mini-Tower и рассчитан на сборку компактного офисного или домашнего компьютера. Модель оснащена быстросъемной боковой панелью из тонированного закаленного стекла. Отсек для блока питания изолирован от основного пространства корпуса: это техническое решение снижает нагрев внутреннего пространства системы и упрощает размещение кабелей. Пара комплектных 120-миллиметровых вентиляторов и перфорированная верхняя панель повышают эффективность отвода тепла. Корпус ZALMAN T3 PLUS подходит для установки материнской платы Micro-ATX или Mini-ITX. Максимальная длина совместимых видеоадаптеров составляет 290 мм. Показатель гарантирует широкую свободу выбора игровой видеокарты. Высота кулера процессора ограничена 150 мм. Корпус поставляется без блока питания. Модель совместима с БП форм-фактора ATX с длиной не более 140 мм. Конструкцией корпуса предусмотрена возможность установки системы жидкостного охлаждения с радиатором формата 120 мм. Верхнее расположение панели ввода/вывода делает предпочтительной напольную установку ПК.

Отзывы о товаре Корпус Zalman T3 PLUS black (T3 PLUS)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
206x422x355
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
290
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ZALMAN T3 PLUS черного цвета соответствует типоразмеру Mini-Tower и рассчитан на сборку компактного офисного или домашнего компьютера. Модель оснащена быстросъемной боковой панелью из тонированного закаленного стекла. Отсек для блока питания изолирован от основного пространства корпуса: это техническое решение снижает нагрев внутреннего пространства системы и упрощает размещение кабелей. Пара комплектных 120-миллиметровых вентиляторов и перфорированная верхняя панель повышают эффективность отвода тепла. Корпус ZALMAN T3 PLUS подходит для установки материнской платы Micro-ATX или Mini-ITX. Максимальная длина совместимых видеоадаптеров составляет 290 мм. Показатель гарантирует широкую свободу выбора игровой видеокарты. Высота кулера процессора ограничена 150 мм. Корпус поставляется без блока питания. Модель совместима с БП форм-фактора ATX с длиной не более 140 мм. Конструкцией корпуса предусмотрена возможность установки системы жидкостного охлаждения с радиатором формата 120 мм. Верхнее расположение панели ввода/вывода делает предпочтительной напольную установку ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Zalman T3 PLUS black (T3 PLUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...