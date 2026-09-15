Корпус Zalman T3 PLUS black (T3 PLUS)
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman T3 PLUS black (T3 PLUS)
Корпус ZALMAN T3 PLUS черного цвета соответствует типоразмеру Mini-Tower и рассчитан на сборку компактного офисного или домашнего компьютера. Модель оснащена быстросъемной боковой панелью из тонированного закаленного стекла. Отсек для блока питания изолирован от основного пространства корпуса: это техническое решение снижает нагрев внутреннего пространства системы и упрощает размещение кабелей. Пара комплектных 120-миллиметровых вентиляторов и перфорированная верхняя панель повышают эффективность отвода тепла. Корпус ZALMAN T3 PLUS подходит для установки материнской платы Micro-ATX или Mini-ITX. Максимальная длина совместимых видеоадаптеров составляет 290 мм. Показатель гарантирует широкую свободу выбора игровой видеокарты. Высота кулера процессора ограничена 150 мм. Корпус поставляется без блока питания. Модель совместима с БП форм-фактора ATX с длиной не более 140 мм. Конструкцией корпуса предусмотрена возможность установки системы жидкостного охлаждения с радиатором формата 120 мм. Верхнее расположение панели ввода/вывода делает предпочтительной напольную установку ПК.
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Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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