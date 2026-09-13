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Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH

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Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 1
Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 2
Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 3
Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 4
Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 5
Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 6
Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 7
Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 8
Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 9
Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 10
Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 11
Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 12
Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 13
Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 14
Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 15
Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 16
Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 1
  • Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 2
  • Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 3
  • Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 4
  • Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 5
  • Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 6
  • Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 7
  • Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 8
  • Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 9
  • Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 10
  • Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 11
  • Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 12
  • Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 13
  • Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 14
  • Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 15
  • Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 16
  • Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714833
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Характеристики

Бренд
BLOODY
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
210x380x350 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
7 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 1шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х41х27
Вес, кг.
4.7

Описание товара Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH

Корпус BLOODY от бренда A4Tech — это стильное и функциональное решение для вашей игровой или рабочей системы. Выполненный в элегантном белом цвете, он привлекает внимание и станет акцентом в любом интерьере. Этот корпус имеет типоразмер Mini-Tower и поддерживает материнские платы формата ATX. Изготовленный из прочной стали, пластика и стекла, он сочетает в себе долговечность и современный дизайн. Боковая стенка с окном позволяет любоваться внутренним убранством вашей сборки, а также подсветкой компонентов. Система охлаждения обеспечивается двумя встроенными вентиляторами размером 120 мм, что способствует эффективному отводу тепла и поддержанию оптимальной температуры компонентов. Корпус не оборудован встроенным блоком питания, однако имеет удобное нижнее его расположение, что повышает стабильность и удобство в установке. Максимальный комфорт при монтаже обеспечивает наличие четырёх слотов расширения и двух внутренних отсеков для установки накопителей размером 2.5 и 3.5 дюйма. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 330 мм, что позволяет без труда использовать мощные игровые решения. Отсутствие встроенного кард-ридера может быть компенсировано использованием внешних решений. Вес корпуса составляет 4,2 кг, что делает его достаточно лёгким для перемещения и установки. В общем, корпус BLOODY от A4Tech является отличным выбором для тех, кто ценит стиль и надёжность в каждом элементе своей сборки.

Отзывы о товаре Корпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH




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Характеристики
Бренд
BLOODY
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
210x380x350 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
7 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 1шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус BLOODY от бренда A4Tech — это стильное и функциональное решение для вашей игровой или рабочей системы. Выполненный в элегантном белом цвете, он привлекает внимание и станет акцентом в любом интерьере. Этот корпус имеет типоразмер Mini-Tower и поддерживает материнские платы формата ATX. Изготовленный из прочной стали, пластика и стекла, он сочетает в себе долговечность и современный дизайн. Боковая стенка с окном позволяет любоваться внутренним убранством вашей сборки, а также подсветкой компонентов. Система охлаждения обеспечивается двумя встроенными вентиляторами размером 120 мм, что способствует эффективному отводу тепла и поддержанию оптимальной температуры компонентов. Корпус не оборудован встроенным блоком питания, однако имеет удобное нижнее его расположение, что повышает стабильность и удобство в установке. Максимальный комфорт при монтаже обеспечивает наличие четырёх слотов расширения и двух внутренних отсеков для установки накопителей размером 2.5 и 3.5 дюйма. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 330 мм, что позволяет без труда использовать мощные игровые решения. Отсутствие встроенного кард-ридера может быть компенсировано использованием внешних решений. Вес корпуса составляет 4,2 кг, что делает его достаточно лёгким для перемещения и установки. В общем, корпус BLOODY от A4Tech является отличным выбором для тех, кто ценит стиль и надёжность в каждом элементе своей сборки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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