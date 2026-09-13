Корпус Bloody BD-CC103 черный без БП BD-CC103-BK
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Характеристики
Описание товара Корпус Bloody BD-CC103 черный без БП BD-CC103-BK
Корпус BLOODY — это стильное и функциональное решение для сборки современного компактного компьютера. Он выполнен в формате Mini-Tower и может похвастаться удачным сочетанием стали и стекла, что придаёт ему современный и строго элегантный вид. Этот корпус окрашен в классический чёрный цвет, который гармонично впишется в любой интерьер. Основной особенностью корпуса BLOODY является поддержка необходимого охлаждения. В комплект входят 7 встроенных вентиляторов диаметром 120 мм, что обеспечивает отличную вентиляцию и оптимальную терморегуляцию всех компонентов системы. Корпус поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 165 мм и видеокарт длиной до 330 мм, что позволяет разместить в нём мощные комплектующие. Дизайн корпуса предусматривает нижнее расположение блока питания для оптимизации пространства и улучшения воздушного потока. Корпус предлагает 4 слота расширения, что отлично подходит для установки дополнительных карт и устройств. Для хранения данных предусмотрено по одному отсеку для 2,5-дюймовых и 3,5-дюймовых накопителей. Корпус BLOODY совместим с материнскими платами форматов mini-ITX и mATX, что делает его универсальным решением для сборки как игровых, так и рабочих станций. С весом всего 4,2 кг, этот корпус остаётся достаточно лёгким для удобной транспортировки и перемещения. Корпус BLOODY — это идеальный баланс между компактностью, функциональностью и стильным дизайном, который удовлетворит потребности самых различных пользователей, будь то геймеры или профессионалы, ищущие надежную базу для своей системы.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее
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