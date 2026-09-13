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Корпус Bloody BD-CC103 черный без БП BD-CC103-BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Bloody BD-CC103 черный без БП BD-CC103-BK

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Корпус Bloody BD-CC103 черный без БП BD-CC103-BK - фото 1
Корпус Bloody BD-CC103 черный без БП BD-CC103-BK - фото 2
Корпус Bloody BD-CC103 черный без БП BD-CC103-BK - фото 3
Корпус Bloody BD-CC103 черный без БП BD-CC103-BK - фото 4
Корпус Bloody BD-CC103 черный без БП BD-CC103-BK - фото 5
Корпус Bloody BD-CC103 черный без БП BD-CC103-BK - фото 6
Корпус Bloody BD-CC103 черный без БП BD-CC103-BK - фото 7
Корпус Bloody BD-CC103 черный без БП BD-CC103-BK - фото 8
Корпус Bloody BD-CC103 черный без БП BD-CC103-BK - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Bloody BD-CC103 черный без БП BD-CC103-BK - фото 1
  • Корпус Bloody BD-CC103 черный без БП BD-CC103-BK - фото 2
  • Корпус Bloody BD-CC103 черный без БП BD-CC103-BK - фото 3
  • Корпус Bloody BD-CC103 черный без БП BD-CC103-BK - фото 4
  • Корпус Bloody BD-CC103 черный без БП BD-CC103-BK - фото 5
  • Корпус Bloody BD-CC103 черный без БП BD-CC103-BK - фото 6
  • Корпус Bloody BD-CC103 черный без БП BD-CC103-BK - фото 7
  • Корпус Bloody BD-CC103 черный без БП BD-CC103-BK - фото 8
  • Корпус Bloody BD-CC103 черный без БП BD-CC103-BK - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714834
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
7 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
0.457x0.278x0.415 м
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
сталь, стекло
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 1шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х41х27
Вес, кг.
4.7

Описание товара Корпус Bloody BD-CC103 черный без БП BD-CC103-BK

Корпус BLOODY — это стильное и функциональное решение для сборки современного компактного компьютера. Он выполнен в формате Mini-Tower и может похвастаться удачным сочетанием стали и стекла, что придаёт ему современный и строго элегантный вид. Этот корпус окрашен в классический чёрный цвет, который гармонично впишется в любой интерьер. Основной особенностью корпуса BLOODY является поддержка необходимого охлаждения. В комплект входят 7 встроенных вентиляторов диаметром 120 мм, что обеспечивает отличную вентиляцию и оптимальную терморегуляцию всех компонентов системы. Корпус поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 165 мм и видеокарт длиной до 330 мм, что позволяет разместить в нём мощные комплектующие. Дизайн корпуса предусматривает нижнее расположение блока питания для оптимизации пространства и улучшения воздушного потока. Корпус предлагает 4 слота расширения, что отлично подходит для установки дополнительных карт и устройств. Для хранения данных предусмотрено по одному отсеку для 2,5-дюймовых и 3,5-дюймовых накопителей. Корпус BLOODY совместим с материнскими платами форматов mini-ITX и mATX, что делает его универсальным решением для сборки как игровых, так и рабочих станций. С весом всего 4,2 кг, этот корпус остаётся достаточно лёгким для удобной транспортировки и перемещения. Корпус BLOODY — это идеальный баланс между компактностью, функциональностью и стильным дизайном, который удовлетворит потребности самых различных пользователей, будь то геймеры или профессионалы, ищущие надежную базу для своей системы.

Отзывы о товаре Корпус Bloody BD-CC103 черный без БП BD-CC103-BK




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
7 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
0.457x0.278x0.415 м
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
сталь, стекло
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 1шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус BLOODY — это стильное и функциональное решение для сборки современного компактного компьютера. Он выполнен в формате Mini-Tower и может похвастаться удачным сочетанием стали и стекла, что придаёт ему современный и строго элегантный вид. Этот корпус окрашен в классический чёрный цвет, который гармонично впишется в любой интерьер. Основной особенностью корпуса BLOODY является поддержка необходимого охлаждения. В комплект входят 7 встроенных вентиляторов диаметром 120 мм, что обеспечивает отличную вентиляцию и оптимальную терморегуляцию всех компонентов системы. Корпус поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 165 мм и видеокарт длиной до 330 мм, что позволяет разместить в нём мощные комплектующие. Дизайн корпуса предусматривает нижнее расположение блока питания для оптимизации пространства и улучшения воздушного потока. Корпус предлагает 4 слота расширения, что отлично подходит для установки дополнительных карт и устройств. Для хранения данных предусмотрено по одному отсеку для 2,5-дюймовых и 3,5-дюймовых накопителей. Корпус BLOODY совместим с материнскими платами форматов mini-ITX и mATX, что делает его универсальным решением для сборки как игровых, так и рабочих станций. С весом всего 4,2 кг, этот корпус остаётся достаточно лёгким для удобной транспортировки и перемещения. Корпус BLOODY — это идеальный баланс между компактностью, функциональностью и стильным дизайном, который удовлетворит потребности самых различных пользователей, будь то геймеры или профессионалы, ищущие надежную базу для своей системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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