Описание товара Корпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio черный 25032 DEFENDER

Корпус Defender Apex Metal XL Black — это продуманное решение для сборки надёжного и производительного персонального компьютера. Модель выполнена в классическом формате Midi-Tower и поддерживает установку материнских плат стандарта ATX, mATX и Mini-ITX, что открывает широкий простор для конфигураций разного уровня сложности. Благодаря использованию стали и ABS-пластика, конструкция отличается жёсткостью и долговечностью, а толщина стенок в 0,65 миллиметра обеспечивает дополнительную защиту внутренних компонентов от вибраций и механических воздействий. Особого внимания заслуживает сплошная лицевая панель, которая придаёт устройству строгий и лаконичный облик. Такое решение не только улучшает внешнюю эстетику, но и способствует снижению уровня шума, создавая более комфортную рабочую среду. Внутреннее пространство организовано с учётом современных требований к компоновке. Для хранения данных предусмотрены два отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и один отсек для жёсткого диска формата 3,5 дюйма. Размещение накопителей выполнено поперечным способом, что упрощает доступ к ним и не мешает прокладке кабелей. Семь слотов расширения позволяют устанавливать несколько дополнительных плат, включая мощные графические ускорители. Максимальная длина видеокарты составляет 270 миллиметров, что даёт возможность использовать большинство производительных решений среднего и высокого сегмента. Для процессорного кулера предусмотрено место высотой до 160 миллиметров, а значит, вы без труда сможете установить эффективную систему воздушного охлаждения. Продуманная система вентиляции заслуживает отдельного упоминания. Хотя в комплекте поставки вентиляторы отсутствуют, корпус полностью готов к их установке. На задней панели предусмотрено посадочное место для вентилятора типоразмера 120 миллиметров. Кроме того, конструкция поддерживает монтаж системы жидкостного охлаждения на задней панели с соответствующим размером 120 миллиметров. Это позволяет гибко настраивать воздушные потоки внутри корпуса, добиваясь оптимального температурного режима даже при высоких нагрузках. Блок питания в данную модель не входит и приобретается отдельно. Корпус рассчитан на установку блока питания форм-фактора ATX с верхним расположением. Такая компоновка традиционна и проверена временем, она обеспечивает удобный доступ к разъёмам и упрощает процесс сборки. На лицевой панели вы найдёте все необходимые интерфейсы для подключения периферии: два порта USB 2.0, один порт USB 3.0 и стандартный аудиовыход. Этого набора достаточно для комфортного подключения наушников, микрофона и внешних накопителей.