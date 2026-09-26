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Корпус Zalman T6 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Zalman T6 черный

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Корпус Zalman T6 черный - фото 1
Корпус Zalman T6 черный - фото 2
Корпус Zalman T6 черный - фото 3
Корпус Zalman T6 черный - фото 4
Корпус Zalman T6 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman T6 черный - фото 1
  • Корпус Zalman T6 черный - фото 2
  • Корпус Zalman T6 черный - фото 3
  • Корпус Zalman T6 черный - фото 4
  • Корпус Zalman T6 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293887
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200x430x377
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
280
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х23
Вес, кг.
4

Описание товара Корпус Zalman T6 черный

Корпус ZALMAN T6 имеет классический дизайн. Боковое окно отсутствует. Модель, соответствующая типоразмеру Midi-Tower, совместима с платами Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Корпус подходит для сборки игрового ПК или производительной рабочей станции. Особенностью устройства является наличие 5.25-дюймового отсека. Слотов расширения – 7. Корпус ZALMAN T6 не укомплектован блоком питания. Источник питания будет необходимо выбрать, исходя из суммарной потребляемой мощности установленных компонентов. Высота кулера процессора не должна быть больше чем 165 мм. Максимально допустимая длина видеоадаптеров – 280 мм. Цвет корпуса – черный. Лицевая панель украшена логотипом производителя.

Отзывы о товаре Корпус Zalman T6 черный




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200x430x377
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
280
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ZALMAN T6 имеет классический дизайн. Боковое окно отсутствует. Модель, соответствующая типоразмеру Midi-Tower, совместима с платами Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Корпус подходит для сборки игрового ПК или производительной рабочей станции. Особенностью устройства является наличие 5.25-дюймового отсека. Слотов расширения – 7. Корпус ZALMAN T6 не укомплектован блоком питания. Источник питания будет необходимо выбрать, исходя из суммарной потребляемой мощности установленных компонентов. Высота кулера процессора не должна быть больше чем 165 мм. Максимально допустимая длина видеоадаптеров – 280 мм. Цвет корпуса – черный. Лицевая панель украшена логотипом производителя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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