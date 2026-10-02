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Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB3A8-6G SATA II пластик черный 3.5" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB3A8-6G SATA II пластик черный 3.5"

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Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB3A8-6G SATA II пластик черный 3.5&quot;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 323658
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB3A8-6G SATA II пластик черный 3.5"
2 360 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
122x32x198
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
600

Описание товара Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB3A8-6G SATA II пластик черный 3.5"

Внешний бокс AGE STAR 3UB3A8-6G собран в эффектном корпусе черного цвета. Внешний бокс устанавливается на подставку: это конструктивное решение помогает сэкономить свободное пространство. Устройство оборудовано индикатором состояния и кнопкой питания. Присутствует и разъем для подключения внешнего блока питания, который необходим для обеспечения возможности функционирования модели. Источник питания входит в комплект поставки. Также в комплекте есть интерфейсный кабель и руководство по эксплуатации. Внешний бокс AGE STAR 3UB3A8-6G обладает совместимостью с операционными системами Mac OS, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Vista и Microsoft Windows XP. Поддерживаются 3.5-дюймовые HDD с SATA-интерфейсом. Обмен данными с USB-портами происходит в соответствии со стандартом USB 3.0. Предусмотрена и обратная совместимость: внешний бокс может функционировать при подключении к портам USB 2.0. Длина, ширина и высота корпуса устройства равны 198, 122 и 32 мм соответственно. Модель упакована в коробку, имеющую презентабельный вид.

Отзывы о товаре Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB3A8-6G SATA II пластик черный 3.5"




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Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
122x32x198
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний бокс AGE STAR 3UB3A8-6G собран в эффектном корпусе черного цвета. Внешний бокс устанавливается на подставку: это конструктивное решение помогает сэкономить свободное пространство. Устройство оборудовано индикатором состояния и кнопкой питания. Присутствует и разъем для подключения внешнего блока питания, который необходим для обеспечения возможности функционирования модели. Источник питания входит в комплект поставки. Также в комплекте есть интерфейсный кабель и руководство по эксплуатации. Внешний бокс AGE STAR 3UB3A8-6G обладает совместимостью с операционными системами Mac OS, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Vista и Microsoft Windows XP. Поддерживаются 3.5-дюймовые HDD с SATA-интерфейсом. Обмен данными с USB-портами происходит в соответствии со стандартом USB 3.0. Предусмотрена и обратная совместимость: внешний бокс может функционировать при подключении к портам USB 2.0. Длина, ширина и высота корпуса устройства равны 198, 122 и 32 мм соответственно. Модель упакована в коробку, имеющую презентабельный вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB3A8-6G SATA II пластик черный 3.5" - стоимость товара 2360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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