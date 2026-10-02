Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB3A8-6G SATA II пластик черный 3.5"
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Характеристики
Описание товара Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB3A8-6G SATA II пластик черный 3.5"
Внешний бокс AGE STAR 3UB3A8-6G собран в эффектном корпусе черного цвета. Внешний бокс устанавливается на подставку: это конструктивное решение помогает сэкономить свободное пространство. Устройство оборудовано индикатором состояния и кнопкой питания. Присутствует и разъем для подключения внешнего блока питания, который необходим для обеспечения возможности функционирования модели. Источник питания входит в комплект поставки. Также в комплекте есть интерфейсный кабель и руководство по эксплуатации. Внешний бокс AGE STAR 3UB3A8-6G обладает совместимостью с операционными системами Mac OS, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Vista и Microsoft Windows XP. Поддерживаются 3.5-дюймовые HDD с SATA-интерфейсом. Обмен данными с USB-портами происходит в соответствии со стандартом USB 3.0. Предусмотрена и обратная совместимость: внешний бокс может функционировать при подключении к портам USB 2.0. Длина, ширина и высота корпуса устройства равны 198, 122 и 32 мм соответственно. Модель упакована в коробку, имеющую презентабельный вид.
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Теги товара: Металл/стекло, Пластик
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Теги товара: Металл/стекло, Пластик
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