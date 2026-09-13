Top.Mail.Ru
Корпус Ocypus Gamma C60 WH купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Ocypus Gamma C60 WH

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото 1
Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото 2
Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото 3
Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото 4
Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото 5
Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото 6
Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото 7
Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото 8
Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото 9
Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото 10
Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото 11
Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото 12
Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото 13
Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото 1
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото 2
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото 3
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото 4
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото 5
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото 6
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото 7
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото 8
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото 9
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото 10
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото 11
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото 12
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото 13
  • Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723461
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
463 x 216 x 367 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 или 2 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0, 2хUSB 2.0, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х45х35
Вес, кг.
7.5

Описание товара Корпус Ocypus Gamma C60 WH

Корпус Ocypus – это стильный и функциональный Midi-Tower, предназначенный для тех, кто ценит сочетание эстетики и производительности. Вес корпуса составляет 4,6 кг, что делает его достаточно легким для удобства установки и перемещения. Основной материал, использованный в конструкции корпуса, – это сочетание пластика, металла и стекла, что обеспечивает одновременно прочность и современный внешний вид. Белый цвет корпуса подчеркивает изящество и позволит ему легко вписаться в любой интерьер. Внутренняя компоновка Ocypus продумана до мелочей. Он совместим с материнскими платами форматов mini-ITX, что делает его отличным выбором для компактных, но производительных систем. Корпус оснащен одним встроенным вентилятором диаметром 120 мм, что обеспечивает достойную вентиляцию, а наличие ARGB-подсветки придаст вашей системе уникальный и стильный вид. С функциональной точки зрения, Ocypus предоставляет семь слотов расширения, что открывает возможности для установки множества дополнительных компонентов. Максимальная высота процессорного кулера составляет 175 мм, а длина видеокарты может достигать до 330 мм, что позволит использовать мощные и современные комплектующие. Кроме того, корпус оснащен внутренними отсеками для установки двух 2,5-дюймовых и двух 3,5-дюймовых накопителей, что позволяет гибко конфигурировать систему в зависимости от потребностей пользователя. Блок питания размещается в нижней части корпуса, что способствует более эффективному распределению тепла внутри системы. К сожалению, в конструкции не предусмотрен встроенный кард-ридер, но это компенсируется другими функциями и возможностями данного корпуса. Ocypus – это идеальное решение для тех, кто хочет создать мощную и в то же время эстетичную компьютерную систему.

Отзывы о товаре Корпус Ocypus Gamma C60 WH




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
463 x 216 x 367 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 или 2 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0, 2хUSB 2.0, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Ocypus – это стильный и функциональный Midi-Tower, предназначенный для тех, кто ценит сочетание эстетики и производительности. Вес корпуса составляет 4,6 кг, что делает его достаточно легким для удобства установки и перемещения. Основной материал, использованный в конструкции корпуса, – это сочетание пластика, металла и стекла, что обеспечивает одновременно прочность и современный внешний вид. Белый цвет корпуса подчеркивает изящество и позволит ему легко вписаться в любой интерьер. Внутренняя компоновка Ocypus продумана до мелочей. Он совместим с материнскими платами форматов mini-ITX, что делает его отличным выбором для компактных, но производительных систем. Корпус оснащен одним встроенным вентилятором диаметром 120 мм, что обеспечивает достойную вентиляцию, а наличие ARGB-подсветки придаст вашей системе уникальный и стильный вид. С функциональной точки зрения, Ocypus предоставляет семь слотов расширения, что открывает возможности для установки множества дополнительных компонентов. Максимальная высота процессорного кулера составляет 175 мм, а длина видеокарты может достигать до 330 мм, что позволит использовать мощные и современные комплектующие. Кроме того, корпус оснащен внутренними отсеками для установки двух 2,5-дюймовых и двух 3,5-дюймовых накопителей, что позволяет гибко конфигурировать систему в зависимости от потребностей пользователя. Блок питания размещается в нижней части корпуса, что способствует более эффективному распределению тепла внутри системы. К сожалению, в конструкции не предусмотрен встроенный кард-ридер, но это компенсируется другими функциями и возможностями данного корпуса. Ocypus – это идеальное решение для тех, кто хочет создать мощную и в то же время эстетичную компьютерную систему.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Ocypus Gamma C60 WH - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...