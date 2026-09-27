Корпус ExeGate Desktop MI-301U черный (EX291267RUS)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 625853
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
95x295x290
Макс. высота процессорного кулера
70
Максимальная длина видеокарты
170
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм, верхних 1 x 60 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
1
Типоразмер
Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х34х14
Вес, кг.
1.65
Описание товара Корпус ExeGate Desktop MI-301U черный (EX291267RUS)
Миниатюрные по своему размеру, но не теряющие своей функциональности, корпуса ExeGate MI занимают минимум места и выглядят стильно в любом интерьере.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
95x295x290
Макс. высота процессорного кулера
70
Максимальная длина видеокарты
170
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм, верхних 1 x 60 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
1
Типоразмер
Desktop
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
4
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Миниатюрные по своему размеру, но не теряющие своей функциональности, корпуса ExeGate MI занимают минимум места и выглядят стильно в любом интерьере.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее
Корпус ExeGate Desktop MI-301U черный (EX291267RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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