Top.Mail.Ru
Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX500 500W (EX283749RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX500 500W (EX283749RUS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX500 500W (EX283749RUS) - фото 1
Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX500 500W (EX283749RUS) - фото 2
Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX500 500W (EX283749RUS) - фото 3
Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX500 500W (EX283749RUS) - фото 4
Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX500 500W (EX283749RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX500 500W (EX283749RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX500 500W (EX283749RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX500 500W (EX283749RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX500 500W (EX283749RUS) - фото 4
  • Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX500 500W (EX283749RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501027
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180 x 411 x 427 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х34х21
Вес, кг.
3.45

Описание товара Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX500 500W (EX283749RUS)

Корпус ExeGate представляет собой стильное и компактное решение для сборки современного ПК. Этот Mini-Tower корпус в черном цвете изготовлен из прочной стали, что обеспечивает долговечность и надежность конструкции. Корпус поддерживает материнские платы форм-факторов mini-ITX и mATX, предлагая достаточную гибкость для различных конфигураций. ExeGate оснащен встроенным блоком питания мощностью 500 Вт, расположенным в верхней части корпуса, что способствует улучшенной вентиляции и распределению тепла внутри. В корпусе предусмотрено 4 слота расширения, что позволяет установить дополнительные карты и устройства. Максимальная высота процессорного кулера составляет 135 мм, а максимальная длина видеокарты – 240 мм, что дает возможность установки большинства современных компонентов. Для хранения данных в корпусе предусмотрены два внутренних отсека для накопителей 3.5'' и один отсек для накопителя 2.5'', что обеспечивает достаточный объем памяти. К дополнительным особенностям ExeGate можно отнести яркую RGB подсветку, которая добавляет эстетическую привлекательность и позволяет настроить внешнее освещение корпуса по вашему желанию. Несмотря на отсутствие встроенного кард-ридера, корпус предлагает достаточный функционал для сборки производительного и стильного компьютера.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX500 500W (EX283749RUS)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180 x 411 x 427 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate представляет собой стильное и компактное решение для сборки современного ПК. Этот Mini-Tower корпус в черном цвете изготовлен из прочной стали, что обеспечивает долговечность и надежность конструкции. Корпус поддерживает материнские платы форм-факторов mini-ITX и mATX, предлагая достаточную гибкость для различных конфигураций. ExeGate оснащен встроенным блоком питания мощностью 500 Вт, расположенным в верхней части корпуса, что способствует улучшенной вентиляции и распределению тепла внутри. В корпусе предусмотрено 4 слота расширения, что позволяет установить дополнительные карты и устройства. Максимальная высота процессорного кулера составляет 135 мм, а максимальная длина видеокарты – 240 мм, что дает возможность установки большинства современных компонентов. Для хранения данных в корпусе предусмотрены два внутренних отсека для накопителей 3.5'' и один отсек для накопителя 2.5'', что обеспечивает достаточный объем памяти. К дополнительным особенностям ExeGate можно отнести яркую RGB подсветку, которая добавляет эстетическую привлекательность и позволяет настроить внешнее освещение корпуса по вашему желанию. Несмотря на отсутствие встроенного кард-ридера, корпус предлагает достаточный функционал для сборки производительного и стильного компьютера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX500 500W (EX283749RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...