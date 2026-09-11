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Корпус MiniTower FORMULA / Formula CS-109-S-BK-v1 (4711099472390) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус MiniTower FORMULA / Formula CS-109-S-BK-v1 (4711099472390)

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Корпус MiniTower FORMULA / Formula CS-109-S-BK-v1 (4711099472390) - фото 1
Корпус MiniTower FORMULA / Formula CS-109-S-BK-v1 (4711099472390) - фото 2
Корпус MiniTower FORMULA / Formula CS-109-S-BK-v1 (4711099472390) - фото 3
Корпус MiniTower FORMULA / Formula CS-109-S-BK-v1 (4711099472390) - фото 4
Корпус MiniTower FORMULA / Formula CS-109-S-BK-v1 (4711099472390) - фото 5
Корпус MiniTower FORMULA / Formula CS-109-S-BK-v1 (4711099472390) - фото 6
Корпус MiniTower FORMULA / Formula CS-109-S-BK-v1 (4711099472390) - фото 7
Корпус MiniTower FORMULA / Formula CS-109-S-BK-v1 (4711099472390) - фото 8
Корпус MiniTower FORMULA / Formula CS-109-S-BK-v1 (4711099472390) - фото 9
Корпус MiniTower FORMULA / Formula CS-109-S-BK-v1 (4711099472390) - фото 10
Корпус MiniTower FORMULA / Formula CS-109-S-BK-v1 (4711099472390) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус MiniTower FORMULA / Formula CS-109-S-BK-v1 (4711099472390) - фото 1
  • Корпус MiniTower FORMULA / Formula CS-109-S-BK-v1 (4711099472390) - фото 2
  • Корпус MiniTower FORMULA / Formula CS-109-S-BK-v1 (4711099472390) - фото 3
  • Корпус MiniTower FORMULA / Formula CS-109-S-BK-v1 (4711099472390) - фото 4
  • Корпус MiniTower FORMULA / Formula CS-109-S-BK-v1 (4711099472390) - фото 5
  • Корпус MiniTower FORMULA / Formula CS-109-S-BK-v1 (4711099472390) - фото 6
  • Корпус MiniTower FORMULA / Formula CS-109-S-BK-v1 (4711099472390) - фото 7
  • Корпус MiniTower FORMULA / Formula CS-109-S-BK-v1 (4711099472390) - фото 8
  • Корпус MiniTower FORMULA / Formula CS-109-S-BK-v1 (4711099472390) - фото 9
  • Корпус MiniTower FORMULA / Formula CS-109-S-BK-v1 (4711099472390) - фото 10
  • Корпус MiniTower FORMULA / Formula CS-109-S-BK-v1 (4711099472390) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 547310
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
195x385.4x314.8
Макс. высота процессорного кулера
158
Максимальная длина видеокарты
260
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х20
Вес, кг.
2.86

Описание товара Корпус MiniTower FORMULA / Formula CS-109-S-BK-v1 (4711099472390)

AeroCool CS-109 высокопроизводительный корпус формата MINI TOWER создан с учетом вентиляции и предоставляет превосходный воздушный поток повышая производительность охлаждения. Удобная ручка наверху сделана для лёгкого перемещения корпуса, а также она создаёт уникальный и стильный вид. Поддерживает установку системы жидкостного охлаждения в передней и задней части корпуса для увеличения эффективности охлаждения.

Отзывы о товаре Корпус MiniTower FORMULA / Formula CS-109-S-BK-v1 (4711099472390)




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
195x385.4x314.8
Макс. высота процессорного кулера
158
Максимальная длина видеокарты
260
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
4
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
AeroCool CS-109 высокопроизводительный корпус формата MINI TOWER создан с учетом вентиляции и предоставляет превосходный воздушный поток повышая производительность охлаждения. Удобная ручка наверху сделана для лёгкого перемещения корпуса, а также она создаёт уникальный и стильный вид. Поддерживает установку системы жидкостного охлаждения в передней и задней части корпуса для увеличения эффективности охлаждения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус MiniTower FORMULA / Formula CS-109-S-BK-v1 (4711099472390) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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