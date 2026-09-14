Корпус InWin CK709 (6143979) Black
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Характеристики
Описание товара Корпус InWin CK709 (6143979) Black
Корпус InWin CK709BL [6143979] с черным цветовым оформлением выполнен в форм-факторе Slim и предназначен для постройки настольного системного блока компактных габаритов. Модель поставляется без блока питания и допускает монтаж БП типоразмера TFX в предназначенный для него верхний отсек. Корпус допускает установку дискретного видеопроцессора, имеющего длину до 251 мм, и системы воздушного охлаждения для ЦПУ высотой не более 45 мм. Для отвода тепла от нагретых компонентов сборки корпус системного блока InWin CK709BL [6143979] располагает одним вентилятором размером 80 мм, интегрированным во фронтальную панель. На передней панели также располагаются клавиша включения/выключения, разъемы 3.5 мм jack х2 и порты USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen1 Type-A x2.
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Теги товара: Сталь, 1x 80 мм, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, С вентилятором
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