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Корпус InWin CK709 (6143979) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус InWin CK709 (6143979) Black

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Корпус InWin CK709 (6143979) Black - фото 1
Корпус InWin CK709 (6143979) Black - фото 2
Корпус InWin CK709 (6143979) Black - фото 3
Корпус InWin CK709 (6143979) Black - фото 4
Корпус InWin CK709 (6143979) Black - фото 5
Корпус InWin CK709 (6143979) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус InWin CK709 (6143979) Black - фото 1
  • Корпус InWin CK709 (6143979) Black - фото 2
  • Корпус InWin CK709 (6143979) Black - фото 3
  • Корпус InWin CK709 (6143979) Black - фото 4
  • Корпус InWin CK709 (6143979) Black - фото 5
  • Корпус InWin CK709 (6143979) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 478018
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус InWin CK709 (6143979) Black
3 970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
95x327x283
Макс. высота процессорного кулера
45
Максимальная длина видеокарты
251
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х34х15
Вес, кг.
2.78

Описание товара Корпус InWin CK709 (6143979) Black

Корпус InWin CK709BL [6143979] с черным цветовым оформлением выполнен в форм-факторе Slim и предназначен для постройки настольного системного блока компактных габаритов. Модель поставляется без блока питания и допускает монтаж БП типоразмера TFX в предназначенный для него верхний отсек. Корпус допускает установку дискретного видеопроцессора, имеющего длину до 251 мм, и системы воздушного охлаждения для ЦПУ высотой не более 45 мм. Для отвода тепла от нагретых компонентов сборки корпус системного блока InWin CK709BL [6143979] располагает одним вентилятором размером 80 мм, интегрированным во фронтальную панель. На передней панели также располагаются клавиша включения/выключения, разъемы 3.5 мм jack х2 и порты USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen1 Type-A x2.

Отзывы о товаре Корпус InWin CK709 (6143979) Black




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Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
95x327x283
Макс. высота процессорного кулера
45
Максимальная длина видеокарты
251
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус InWin CK709BL [6143979] с черным цветовым оформлением выполнен в форм-факторе Slim и предназначен для постройки настольного системного блока компактных габаритов. Модель поставляется без блока питания и допускает монтаж БП типоразмера TFX в предназначенный для него верхний отсек. Корпус допускает установку дискретного видеопроцессора, имеющего длину до 251 мм, и системы воздушного охлаждения для ЦПУ высотой не более 45 мм. Для отвода тепла от нагретых компонентов сборки корпус системного блока InWin CK709BL [6143979] располагает одним вентилятором размером 80 мм, интегрированным во фронтальную панель. На передней панели также располагаются клавиша включения/выключения, разъемы 3.5 мм jack х2 и порты USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen1 Type-A x2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Корпус InWin CK709 (6143979) Black - по цене 3970 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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