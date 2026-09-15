Корпус Powerman SV511 Black PMP-450ATX (6153673)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб.
В наличии
Код товара: 602558
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 590 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
3.5
Описание товара Корпус Powerman SV511 Black PMP-450ATX (6153673)
Компактный и легкий корпус InWin SV511 типа Mini-Tower под материнские платы форматов Mini-ITX и Micro-ATX.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 470 руб.868 руб. в СплитКорпус Foxline FL-702 (FL-702-FZ450-U32)
-
В наличииЦена 3 470 руб.868 руб. в СплитКорпус Powercase Mistral Micro T3B чёрный (CMIMTB-L3)
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитКорпус Zalman Z1 Iceberg white
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитКорпус Zalman S3 Tempered Glass Window Black
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитКорпус Powerman EK303BK GS-230 (6151098)
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитКорпус Zalman S5 White
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитКорпус Zalman S3 черный (S3 BLACK)
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитКорпус Foxline FL-816-FZ450R-U31 450 Вт черный
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитКорпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ...
-
В наличииЦена 3 870 руб.968 руб. в СплитКорпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black
-
В наличииЦена 3 890 руб.973 руб. в СплитКорпус Foxline FL-733-FZ450R Black
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитКорпус InWin CK709 (6143979) Black
Компактный и легкий корпус InWin SV511 типа Mini-Tower под материнские платы форматов Mini-ITX и Micro-ATX.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет
Купить Корпус Powerman SV511 Black PMP-450ATX (6153673) - по цене 3590 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус Powerman SV511 Black PMP-450ATX (6153673)