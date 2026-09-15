Top.Mail.Ru
Корпус Powerman SV511 Black PMP-450ATX (6153673) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Powerman SV511 Black PMP-450ATX (6153673)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Powerman SV511 Black PMP-450ATX (6153673)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 602558
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус Powerman SV511 Black PMP-450ATX (6153673)
3 590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Корпус Powerman SV511 Black PMP-450ATX (6153673)

Компактный и легкий корпус InWin SV511 типа Mini-Tower под материнские платы форматов Mini-ITX и Micro-ATX.



Теги товара: Нет

Отзывы о товаре Корпус Powerman SV511 Black PMP-450ATX (6153673)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Описание
Компактный и легкий корпус InWin SV511 типа Mini-Tower под материнские платы форматов Mini-ITX и Micro-ATX.


Теги товара: Нет
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Корпус Powerman SV511 Black PMP-450ATX (6153673) - по цене 3590 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...