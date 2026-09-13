Top.Mail.Ru
Корпус Bloody BD-CC108 черный без БП BD-CC108-BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Bloody BD-CC108 черный без БП BD-CC108-BK

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Bloody BD-CC108 черный без БП BD-CC108-BK - фото 1
Корпус Bloody BD-CC108 черный без БП BD-CC108-BK - фото 2
Корпус Bloody BD-CC108 черный без БП BD-CC108-BK - фото 3
Корпус Bloody BD-CC108 черный без БП BD-CC108-BK - фото 4
Корпус Bloody BD-CC108 черный без БП BD-CC108-BK - фото 5
Корпус Bloody BD-CC108 черный без БП BD-CC108-BK - фото 6
Корпус Bloody BD-CC108 черный без БП BD-CC108-BK - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Bloody BD-CC108 черный без БП BD-CC108-BK - фото 1
  • Корпус Bloody BD-CC108 черный без БП BD-CC108-BK - фото 2
  • Корпус Bloody BD-CC108 черный без БП BD-CC108-BK - фото 3
  • Корпус Bloody BD-CC108 черный без БП BD-CC108-BK - фото 4
  • Корпус Bloody BD-CC108 черный без БП BD-CC108-BK - фото 5
  • Корпус Bloody BD-CC108 черный без БП BD-CC108-BK - фото 6
  • Корпус Bloody BD-CC108 черный без БП BD-CC108-BK - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714840
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
285 х 368 х 420 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1x120 мм - на задней 2x120 мм - на боковой 3x120 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х42х34
Вес, кг.
6

Описание товара Корпус Bloody BD-CC108 черный без БП BD-CC108-BK

Корпус BLOODY от бренда A4Tech представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компактного, но мощного персонального компьютера. Этот Mini-Tower корпус выполнен из прочной стали и окрашен в элегантный черный цвет, что делает его идеальным выбором для геймеров и энтузиастов, ценящих как производительность, так и внешний вид своей системы. Внутри корпуса предусмотрено три мощных встроенных вентилятора размером 120 мм, что обеспечивает оптимальное охлаждение компонентов и поддержание стабильной работы системы даже при высоких нагрузках. Для установки процессорного кулера выделено достаточно места – до 165 мм в высоту. Длина видеокарты может достигать внушительных 410 мм, что позволяет размещать в системе мощные графические решения. Корпус поддерживает установку материнских плат форматов mini-ITX и mATX. Для подключения дополнительных устройств и карт предусмотрено 5 слотов расширения. Внутреннее пространство корпуса включает два отсека для 2.5-дюймовых накопителей и два отсека для 3.5-дюймовых жестких дисков, что позволяет организовать достаточно места для хранения данных. Блок питания размещается снизу, что способствует снижению центра тяжести и улучшению общей вентиляции системы. Вес корпуса составляет всего 5,2 кг, что делает его удобным для перемещения и установки. BLOODY от A4Tech – это отличный выбор для всех, кто хочет собрать производительную и надежную систему в компактном формате, не жертвуя при этом функциональностью и охлаждением.

Отзывы о товаре Корпус Bloody BD-CC108 черный без БП BD-CC108-BK




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
285 х 368 х 420 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1x120 мм - на задней 2x120 мм - на боковой 3x120 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус BLOODY от бренда A4Tech представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компактного, но мощного персонального компьютера. Этот Mini-Tower корпус выполнен из прочной стали и окрашен в элегантный черный цвет, что делает его идеальным выбором для геймеров и энтузиастов, ценящих как производительность, так и внешний вид своей системы. Внутри корпуса предусмотрено три мощных встроенных вентилятора размером 120 мм, что обеспечивает оптимальное охлаждение компонентов и поддержание стабильной работы системы даже при высоких нагрузках. Для установки процессорного кулера выделено достаточно места – до 165 мм в высоту. Длина видеокарты может достигать внушительных 410 мм, что позволяет размещать в системе мощные графические решения. Корпус поддерживает установку материнских плат форматов mini-ITX и mATX. Для подключения дополнительных устройств и карт предусмотрено 5 слотов расширения. Внутреннее пространство корпуса включает два отсека для 2.5-дюймовых накопителей и два отсека для 3.5-дюймовых жестких дисков, что позволяет организовать достаточно места для хранения данных. Блок питания размещается снизу, что способствует снижению центра тяжести и улучшению общей вентиляции системы. Вес корпуса составляет всего 5,2 кг, что делает его удобным для перемещения и установки. BLOODY от A4Tech – это отличный выбор для всех, кто хочет собрать производительную и надежную систему в компактном формате, не жертвуя при этом функциональностью и охлаждением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Bloody BD-CC108 черный без БП BD-CC108-BK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...