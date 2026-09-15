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Корпус Powerman EK303BK GS-230 (6151098) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Powerman EK303BK GS-230 (6151098)

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Корпус Powerman EK303BK GS-230 (6151098) - фото 1
Корпус Powerman EK303BK GS-230 (6151098) - фото 2
Корпус Powerman EK303BK GS-230 (6151098) - фото 3
Корпус Powerman EK303BK GS-230 (6151098) - фото 4
Корпус Powerman EK303BK GS-230 (6151098) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Powerman EK303BK GS-230 (6151098) - фото 1
  • Корпус Powerman EK303BK GS-230 (6151098) - фото 2
  • Корпус Powerman EK303BK GS-230 (6151098) - фото 3
  • Корпус Powerman EK303BK GS-230 (6151098) - фото 4
  • Корпус Powerman EK303BK GS-230 (6151098) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625955
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус Powerman EK303BK GS-230 (6151098)
3 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
163x313x325
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
280
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
2
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
230
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х37х23
Вес, кг.
2.3

Описание товара Корпус Powerman EK303BK GS-230 (6151098)

Корпус Powerman EK303BK великолепно подойдет как для производительной работы в офисе, так и для домашних задач. Классический дизайн корпуса будет стильным дополнением Вашего интерьера, а его практически абсолютная бесшумность и качественность несомненно порадуют Вас. Корпус Powerman EK303BK выполнен в форм-факторе Slim-Desktop и наделен приличным функционалом. В штатную поставку входит блок питания на 230 Вт. При своих средних габаритах корпус поддерживает материнские платы стандарта Micro-ATX/Mini-ITX.

Отзывы о товаре Корпус Powerman EK303BK GS-230 (6151098)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
163x313x325
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
280
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
2
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
230
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Powerman EK303BK великолепно подойдет как для производительной работы в офисе, так и для домашних задач. Классический дизайн корпуса будет стильным дополнением Вашего интерьера, а его практически абсолютная бесшумность и качественность несомненно порадуют Вас. Корпус Powerman EK303BK выполнен в форм-факторе Slim-Desktop и наделен приличным функционалом. В штатную поставку входит блок питания на 230 Вт. При своих средних габаритах корпус поддерживает материнские платы стандарта Micro-ATX/Mini-ITX.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Корпус Powerman EK303BK GS-230 (6151098) - по цене 3610 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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