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Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB

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Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB - фото 1
Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB - фото 2
Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB - фото 3
Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB - фото 4
Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB - фото 5
Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB - фото 6
Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB - фото 7
Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB - фото 8
Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB - фото 9
Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB - фото 10
Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB - фото 11
Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB - фото 1
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB - фото 2
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB - фото 3
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB - фото 4
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB - фото 5
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB - фото 6
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB - фото 7
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB - фото 8
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB - фото 9
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB - фото 10
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB - фото 11
  • Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723460
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 456 x 421 мм
Материал корпуса
пластик
Места для доп. вентиляторов
4х120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х45х35
Вес, кг.
7.5

Описание товара Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB

Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB

Отзывы о товаре Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 456 x 421 мм
Материал корпуса
пластик
Места для доп. вентиляторов
4х120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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