Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB
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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723460
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 456 x 421 мм
Материал корпуса
пластик
Места для доп. вентиляторов
4х120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х45х35
Вес, кг.
7.5
Описание товара Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB
Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 456 x 421 мм
Материал корпуса
пластик
Места для доп. вентиляторов
4х120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Корпус Ocypus Gamma C70 BK ARGB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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