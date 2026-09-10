Корпус Chieftec Mesh XT-01B-OP Black
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Характеристики
Описание товара Корпус Chieftec Mesh XT-01B-OP Black
Корпус Chieftec представляет собой качественный и надежный вариант для сборки компьютера. Он выполнен из прочной стали и обладает стильным черным цветом, который отлично подойдет для любого интерьера. Данный корпус имеет типоразмер Midi-Tower, что делает его универсальным выбором для разнообразных конфигураций. Вес корпуса составляет 4 кг, что обеспечивает удобство при транспортировке и установке. Корпус рассчитан на установку материнских плат форматов mini-ITX и mATX, что предоставляет гибкость в выборе компонентов. Одной из ключевых особенностей является максимальная длина видеокарты до 340 мм, что позволяет установить практически любую современную модель. Процессорный кулер может иметь высоту до 140 мм, обеспечивая эффективное охлаждение процессора. Корпус оснащен верхним расположением блока питания и имеет четыре слота расширения, что предоставляет дополнительные возможности при сборке системы. Для установки накопителей предусмотрено два внутренних отсека 3.5 дюйма и один отсек 2.5 дюйма, что позволяет организовать достаточное количество места для хранения данных. Корпус Chieftec станет отличным выбором для сборки функционального и удобного компьютера, соответствующего современным требованиям.
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