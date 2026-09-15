Корпус Powerman ST616 Black GS-230 80+ Bronze (6151106)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб.
В наличии
Код товара: 602560
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 380 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
99x400x314
Макс. высота процессорного кулера
65
Максимальная длина видеокарты
230
Материал корпуса
пластик, сталь
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.0 x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
3
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
230
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
5
Описание товара Корпус Powerman ST616 Black GS-230 80+ Bronze (6151106)
POWERMAN ST616 Black — компактный и практичный корпус формата Slim-Desktop / Mini-Tower, созданный для сборки офисных компьютеров, учебных станций и домашних мультимедийных систем (HTPC). Главная особенность модели — предустановленный блок питания POWERMAN GS-230 мощностью 230 Вт с официальным сертификатом 80+ Bronze, который гарантирует высокую энергоэффективность и низкий уровень шума.
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Теги товара: Сталь, 1x 80 мм, Нет, Металл/стекло, Пластик, USB 3.0, Верхнее, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
99x400x314
Макс. высота процессорного кулера
65
Максимальная длина видеокарты
230
Материал корпуса
пластик, сталь
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.0 x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
3
Типоразмер
Slim-Desktop
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
230
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
POWERMAN ST616 Black — компактный и практичный корпус формата Slim-Desktop / Mini-Tower, созданный для сборки офисных компьютеров, учебных станций и домашних мультимедийных систем (HTPC). Главная особенность модели — предустановленный блок питания POWERMAN GS-230 мощностью 230 Вт с официальным сертификатом 80+ Bronze, который гарантирует высокую энергоэффективность и низкий уровень шума.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 80 мм, Нет, Металл/стекло, Пластик, USB 3.0, Верхнее, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 80 мм, Нет, Металл/стекло, Пластик, USB 3.0, Верхнее, С вентилятором
Корпус Powerman ST616 Black GS-230 80+ Bronze (6151106) - стоимость товара 4380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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