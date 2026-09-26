Top.Mail.Ru
Корпус Powerman MiniTower ES725 Black PM-450ATX (6184448) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Powerman MiniTower ES725 Black PM-450ATX (6184448)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Powerman MiniTower ES725 Black PM-450ATX (6184448) - фото 1
Корпус Powerman MiniTower ES725 Black PM-450ATX (6184448) - фото 2
Корпус Powerman MiniTower ES725 Black PM-450ATX (6184448) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Powerman MiniTower ES725 Black PM-450ATX (6184448) - фото 1
  • Корпус Powerman MiniTower ES725 Black PM-450ATX (6184448) - фото 2
  • Корпус Powerman MiniTower ES725 Black PM-450ATX (6184448) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613082
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
173x368x380
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
350
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 90 мм, тыловых 1 x 90 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х41х22
Вес, кг.
5

Описание товара Корпус Powerman MiniTower ES725 Black PM-450ATX (6184448)

Корпус Powerman ES725BK черного цвета создан в формате Midi-Tower и вполне подойдет для производительного ПК. Корпус оснащен встроенным блоком питания на 450 Вт, который размещается в верхней части устройства. Возможна установка другого блока питания формата ATX. Корпус выполнен из тонкой стали, которая надежно защищает внутреннее наполнение. Для охлаждения предусмотрены тыловой и фронтальный вентиляторы на 90 мм. Корзины накопителей размещены вдоль корпуса. В корпусе Powerman ES725BK предусмотрены 2 внутренних отсека на 3.5 дюйма и такой же внешний, и два – на 5.25 дюймов. 4 слота расширения позволят подключить дополнительные платы к материнской. При установке видеокарты следует учесть, что ее максимальная длина не должна превышать 350 мм. А максимальная высота процессорного кулера – 145 мм. На лицевой панели предусмотрены 2 USB-порта, выход на наушники и микрофонный вход. Блок питания оснащен разъемами 4 pin (для процессора), 6+2 pin (для видеокарты), а также предусмотрены 2 разъема 4 pin Molex и 15 pin SATA.

Отзывы о товаре Корпус Powerman MiniTower ES725 Black PM-450ATX (6184448)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
173x368x380
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
350
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 90 мм, тыловых 1 x 90 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
2
Развернуть
Число отсеков 5,25
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Powerman ES725BK черного цвета создан в формате Midi-Tower и вполне подойдет для производительного ПК. Корпус оснащен встроенным блоком питания на 450 Вт, который размещается в верхней части устройства. Возможна установка другого блока питания формата ATX. Корпус выполнен из тонкой стали, которая надежно защищает внутреннее наполнение. Для охлаждения предусмотрены тыловой и фронтальный вентиляторы на 90 мм. Корзины накопителей размещены вдоль корпуса. В корпусе Powerman ES725BK предусмотрены 2 внутренних отсека на 3.5 дюйма и такой же внешний, и два – на 5.25 дюймов. 4 слота расширения позволят подключить дополнительные платы к материнской. При установке видеокарты следует учесть, что ее максимальная длина не должна превышать 350 мм. А максимальная высота процессорного кулера – 145 мм. На лицевой панели предусмотрены 2 USB-порта, выход на наушники и микрофонный вход. Блок питания оснащен разъемами 4 pin (для процессора), 6+2 pin (для видеокарты), а также предусмотрены 2 разъема 4 pin Molex и 15 pin SATA.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Powerman MiniTower ES725 Black PM-450ATX (6184448) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...