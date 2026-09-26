Корпус Powerman MiniTower ES725 Black PM-450ATX (6184448)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Powerman MiniTower ES725 Black PM-450ATX (6184448)
Корпус Powerman ES725BK черного цвета создан в формате Midi-Tower и вполне подойдет для производительного ПК. Корпус оснащен встроенным блоком питания на 450 Вт, который размещается в верхней части устройства. Возможна установка другого блока питания формата ATX. Корпус выполнен из тонкой стали, которая надежно защищает внутреннее наполнение. Для охлаждения предусмотрены тыловой и фронтальный вентиляторы на 90 мм. Корзины накопителей размещены вдоль корпуса. В корпусе Powerman ES725BK предусмотрены 2 внутренних отсека на 3.5 дюйма и такой же внешний, и два – на 5.25 дюймов. 4 слота расширения позволят подключить дополнительные платы к материнской. При установке видеокарты следует учесть, что ее максимальная длина не должна превышать 350 мм. А максимальная высота процессорного кулера – 145 мм. На лицевой панели предусмотрены 2 USB-порта, выход на наушники и микрофонный вход. Блок питания оснащен разъемами 4 pin (для процессора), 6+2 pin (для видеокарты), а также предусмотрены 2 разъема 4 pin Molex и 15 pin SATA.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет, USB 2.0, Верхнее, Игровой корпус
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 580 руб.895 руб. в СплитКорпус Zalman Z1 Iceberg white
-
В наличииЦена 3 600 руб.900 руб. в СплитКорпус Powerman SV511 Black PMP-450ATX (6153673)
-
В наличииЦена 3 640 руб.910 руб. в СплитКорпус Zalman S3 Tempered Glass Window Black
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитКорпус Zalman S3 черный (S3 BLACK)
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитКорпус Zalman S5 White
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитКорпус Foxline FL-816-FZ450R-U31 450 Вт черный
-
В наличииЦена 3 880 руб.970 руб. в СплитКорпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ...
-
В наличииЦена 3 900 руб.975 руб. в СплитКорпус Foxline FL-733-FZ450R Black
-
В наличииЦена 3 900 руб.975 руб. в СплитКорпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитКорпус InWin CK709 (6143979) Black
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитКорпус Powerman SV511C PMP-450ATX (6178440)
-
В наличииЦена 3 980 руб. 4 690 руб.995 руб. в СплитКорпус Powerman EK303BK PM-450SFX (6154288)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет, USB 2.0, Верхнее, Игровой корпус
Отзывы о товаре Корпус Powerman MiniTower ES725 Black PM-450ATX (6184448)