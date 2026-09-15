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Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3-G Black (T3-G-BK-4F1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3-G Black (T3-G-BK-4F1)

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Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3-G Black (T3-G-BK-4F1) - фото 1
Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3-G Black (T3-G-BK-4F1) - фото 2
Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3-G Black (T3-G-BK-4F1) - фото 3
Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3-G Black (T3-G-BK-4F1) - фото 4
Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3-G Black (T3-G-BK-4F1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3-G Black (T3-G-BK-4F1) - фото 1
  • Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3-G Black (T3-G-BK-4F1) - фото 2
  • Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3-G Black (T3-G-BK-4F1) - фото 3
  • Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3-G Black (T3-G-BK-4F1) - фото 4
  • Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3-G Black (T3-G-BK-4F1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625815
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3-G Black (T3-G-BK-4F1)
4 050 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
1stPlayer
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x423x365
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х47х30
Вес, кг.
4.85

Описание товара Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3-G Black (T3-G-BK-4F1)

В корпусе 1STPLAYER TRILOBITE T3-G передняя и боковые панели выполнены из прозрачного закаленного стекла, благодаря чему пользователю открывается завораживающий вид на компьютерную сборку с включенной подсветкой. Форм-фактор Mini-Tower обеспечивает достаточно свободного пространства для установки габаритных комплектующих, включая видеокарту длиной до 320 мм и процессорный кулер высотой до 165 мм. Корпус 1STPLAYER TRILOBITE T3-G укомплектован четырьмя 120-миллиметровыми вентиляторами с подсветкой для циркуляции воздуха в устройстве и охлаждения аппаратных компонентов компьютера.

Отзывы о товаре Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3-G Black (T3-G-BK-4F1)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
1stPlayer
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x423x365
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
В корпусе 1STPLAYER TRILOBITE T3-G передняя и боковые панели выполнены из прозрачного закаленного стекла, благодаря чему пользователю открывается завораживающий вид на компьютерную сборку с включенной подсветкой. Форм-фактор Mini-Tower обеспечивает достаточно свободного пространства для установки габаритных комплектующих, включая видеокарту длиной до 320 мм и процессорный кулер высотой до 165 мм. Корпус 1STPLAYER TRILOBITE T3-G укомплектован четырьмя 120-миллиметровыми вентиляторами с подсветкой для циркуляции воздуха в устройстве и охлаждения аппаратных компонентов компьютера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3-G Black (T3-G-BK-4F1) - по цене 4050 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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