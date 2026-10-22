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Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1)

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Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 1
Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 2
Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 3
Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 4
Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 5
Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 6
Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 7
Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 8
Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 9
Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 10
Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 11
Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 12
Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 13
Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 14
Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 1
  • Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 2
  • Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 3
  • Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 4
  • Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 5
  • Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 6
  • Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 7
  • Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 8
  • Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 9
  • Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 10
  • Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 11
  • Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 12
  • Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 13
  • Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 14
  • Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 240 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612437
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1)
6 240 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
230x471x435
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х51х30
Вес, кг.
8.48

Описание товара Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1)

Корпус Deepcool CH510 WH [R-CH510-WHNNE1-G-1] это актуальная конфигурация для компьютера. Она имеет большое количество опций для установки и настройки оборудования. Корпус имеет привлекательный дизайн в белом цвете, который поддерживает работу водяных систем охлаждения и имеет множество отверстий для лучшей вентиляции. При создании этой конструкции «встретились» сталь, пластик и закаленное стекло. Корпус Deepcool CH510 WH [R-CH510-WHNNE1-G-1 подходит для создания производительных игровых или рабочих конфигураций, в которых требуется мощная система охлаждения. Для видеокарты длиной до 38 см в конструкции есть специальный кронштейн, а для наушников – крючок.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
230x471x435
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Deepcool CH510 WH [R-CH510-WHNNE1-G-1] это актуальная конфигурация для компьютера. Она имеет большое количество опций для установки и настройки оборудования. Корпус имеет привлекательный дизайн в белом цвете, который поддерживает работу водяных систем охлаждения и имеет множество отверстий для лучшей вентиляции. При создании этой конструкции «встретились» сталь, пластик и закаленное стекло. Корпус Deepcool CH510 WH [R-CH510-WHNNE1-G-1 подходит для создания производительных игровых или рабочих конфигураций, в которых требуется мощная система охлаждения. Для видеокарты длиной до 38 см в конструкции есть специальный кронштейн, а для наушников – крючок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Deepcool CH510 (R-CH510-WHNNE1-G-1) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6240 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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