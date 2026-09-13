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Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R)

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Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R) - фото 1
Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R) - фото 2
Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R) - фото 3
Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R) - фото 4
Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R) - фото 5
Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R) - фото 6
Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R) - фото 7
Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R) - фото 8
Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R) - фото 9
Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R) - фото 10
Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R) - фото 11
Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R) - фото 12
Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R) - фото 1
  • Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R) - фото 2
  • Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R) - фото 3
  • Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R) - фото 4
  • Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R) - фото 5
  • Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R) - фото 6
  • Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R) - фото 7
  • Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R) - фото 8
  • Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R) - фото 9
  • Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R) - фото 10
  • Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R) - фото 11
  • Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R) - фото 12
  • Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714904
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
443x194x322 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
415
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
1x120 мм - на задней 3x120 мм или 2x140 мм - на боковой 3x120 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
нет
Передняя дверь
нет
Разъемы на передней панели
USB 3.1: 1шт, USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Micro-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х40х26
Вес, кг.
4.5

Описание товара Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R)

Корпус Lian-Li прекрасно сочетает в себе эстетику и функциональность, предлагая высокую степень надежности и удобства в использовании. Этот черный Micro-Tower корпус выполнен из качественных материалов, таких как пластик и сталь, обеспечивая прочность и долговечность при весе всего 5 кг. Несмотря на свой компактный форм-фактор Micro-Tower, корпус поддерживает материнские платы ATX, предлагая гибкость и универсальность для сборки системы. В корпусе предусмотрено четыре слота расширения, что позволяет настроить вашу систему по своему предпочтению. Внутри корпуса имеется место для установки двух 2,5-дюймовых накопителей и одного 3,5-дюймового диска, предоставляя достаточное пространство для хранения данных. Максимальная высота процессорного кулера составляет 165 мм, а длина видеокарты может достигать 415 мм, что позволяет разместить мощные компоненты для стабильной работы и отличной производительности. Три предустановленных вентилятора размером 120 мм обеспечивают эффективное охлаждение, поддерживая стабильную температуру внутри корпуса даже при интенсивных нагрузках. Блок питания размещается в нижней части корпуса, что способствует оптимальной циркуляции воздуха и эффективному охлаждению системы. Несмотря на отсутствие бокового окна и передней двери, дизайн корпуса остается элегантным и минималистичным. Корпус Lian-Li станет надежной основой для вашего будущего ПК, удовлетворяя потребности как начинающих пользователей, так и опытных сборщиков.

Отзывы о товаре Корпус Lian-Li A3 черный (G99.A3X.10R)




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
443x194x322 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
415
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
1x120 мм - на задней 3x120 мм или 2x140 мм - на боковой 3x120 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
нет
Передняя дверь
нет
Разъемы на передней панели
USB 3.1: 1шт, USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Micro-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
0
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Lian-Li прекрасно сочетает в себе эстетику и функциональность, предлагая высокую степень надежности и удобства в использовании. Этот черный Micro-Tower корпус выполнен из качественных материалов, таких как пластик и сталь, обеспечивая прочность и долговечность при весе всего 5 кг. Несмотря на свой компактный форм-фактор Micro-Tower, корпус поддерживает материнские платы ATX, предлагая гибкость и универсальность для сборки системы. В корпусе предусмотрено четыре слота расширения, что позволяет настроить вашу систему по своему предпочтению. Внутри корпуса имеется место для установки двух 2,5-дюймовых накопителей и одного 3,5-дюймового диска, предоставляя достаточное пространство для хранения данных. Максимальная высота процессорного кулера составляет 165 мм, а длина видеокарты может достигать 415 мм, что позволяет разместить мощные компоненты для стабильной работы и отличной производительности. Три предустановленных вентилятора размером 120 мм обеспечивают эффективное охлаждение, поддерживая стабильную температуру внутри корпуса даже при интенсивных нагрузках. Блок питания размещается в нижней части корпуса, что способствует оптимальной циркуляции воздуха и эффективному охлаждению системы. Несмотря на отсутствие бокового окна и передней двери, дизайн корпуса остается элегантным и минималистичным. Корпус Lian-Li станет надежной основой для вашего будущего ПК, удовлетворяя потребности как начинающих пользователей, так и опытных сборщиков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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