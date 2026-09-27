Корпус Cougar Airface RGB белый (Airface_RGB_White)
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Характеристики
Описание товара Корпус Cougar Airface RGB белый (Airface_RGB_White)
Компания Cougar представляет корпус Airface RGB, предназначенный для создания игровых настольных компьютеров. Кейс поддерживает установку материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX. Устройство предлагается с фронтальной сетчатой панелью для улучшения вентиляции. Корпус имеет формат Mid Tower, а габариты составляют 230 ? 491 ? 386 мм. Слоты расширения выполнены по схеме «7 + 3», что допускает вертикальную установку мощного графического ускорителя. Есть место для двух накопителей формата 3.5 дюйма и двух устройств хранения данных типоразмера 2.5 дюйма. На верхнюю панель выведены два порта USB 3.0, разъём USB 2.0 и стандартное аудиогнездо. В оснащение изначально включены три вентилятора с адресуемой подсветкой ARGB
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