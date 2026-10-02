Корпус MSI MAG FORGE 112R (306-7G16X23-809)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус MSI MAG FORGE 112R (306-7G16X23-809)
Корпус MSI MAG FORGE 112R [306-7G16X23-809] относится к среднеразмерному формату Mid-Tower. Это означает, что при небольших габаритах внутри него получится уместить все необходимые для игровой или офисной машины «компоненты». Пластик и стекло в основе отвечают за прочность конструкции. Его боковая панель дополнена окном из закаленного стекла. Дополняет привлекательный дизайн многоцветная подсветка ARGB. Фронтальная панель представлена металлической сеткой. В комплекте предусмотрено сразу 4 вентилятора диаметром 12 см. Благодаря этому внутри корпуса MSI MAG FORGE 112R [306-7G16X23-809] сохраняется стабильная температура, а внутренние компоненты не перегреваются.
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