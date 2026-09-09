Корпус InWin BK623 400W (6132049) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 288871
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
145x326x318
Макс. высота процессорного кулера
71
Максимальная длина видеокарты
258
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х40х20
Вес, кг.
4.97
Описание товара Корпус InWin BK623 400W (6132049) Black
Современные корпусы Mini-Tower являются универсальными. Великолепно подходят для решения любых задач: работа в офисе, домашнее пользование, для профессиональных геймеров, и т.д. Обновленный, стильный, надежный корпус – это ваш мощный ПК, который можно модернизировать при необходимости.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 650 руб.1913 руб. в СплитКорпус Thermaltake The Tower 100 черный (CA-1R3-00S1WN-00)
-
В наличииЦена 7 730 руб.1933 руб. в СплитКорпус Zalman X3 White
-
В наличииЦена 7 730 руб.1933 руб. в СплитКорпус MidiTower Zalman Z10
-
В наличииЦена 8 980 руб.2245 руб. в СплитКорпус Zalman Z9 Iceberg MS black EATX
-
В наличииЦена 9 090 руб.2273 руб. в СплитКорпус Zalman Z10 DUO White
-
В наличииЦена 9 420 руб.2355 руб. в СплитКорпус InWin TS-4U (6141299)
-
В наличииЦена 10 050 руб.2513 руб. в СплитКорпус Thermaltake Divider 300 TG Black (CA-1S2-00M1WN-01)
-
В наличииЦена 10 300 руб.2575 руб. в СплитКорпус MidiTower Zalman Z10 DUO
-
В наличииЦена 13 950 руб.3488 руб. в СплитКорпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK)
-
В наличииЦена 14 780 руб. 21 770 руб.3695 руб. в СплитКорпус Thermaltake Core P6 TG Snow (CA-1V2-00M6WN-00) White
-
В наличииЦена 17 180 руб.4295 руб. в СплитКорпус Thermaltake Core P6 TG (CA-1V2-00M1WN-00) Black
-
В наличииЦена 36 930 руб.9233 руб. в СплитКорпус Thermaltake DistroCase 350P Black (CA-1Q8-00M1WN-00)
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
145x326x318
Макс. высота процессорного кулера
71
Максимальная длина видеокарты
258
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Развернуть
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Современные корпусы Mini-Tower являются универсальными. Великолепно подходят для решения любых задач: работа в офисе, домашнее пользование, для профессиональных геймеров, и т.д. Обновленный, стильный, надежный корпус – это ваш мощный ПК, который можно модернизировать при необходимости.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Корпус InWin BK623 400W (6132049) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус InWin BK623 400W (6132049) Black