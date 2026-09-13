Корпус Gigabyte GB-C500P ST черный (28300-C500B-1CKR)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Gigabyte GB-C500P ST черный (28300-C500B-1CKR)
Корпус Gigabyte — это идеальный выбор для сборки современного и стильного ПК. Выполненный в классическом черном цвете, он станет элегантным дополнением к любому рабочему пространству. Типоразмер Midi-Tower позволяет разместить большое количество компонентов, обеспечивая при этом компактность и эстетичность. Одной из ключевых особенностей корпуса является поддержка подсветки ARGB, которая добавит ярких акцентов в вашу систему и позволит настроить цветовую гамму по вашему усмотрению. Корпус изготовлен из качественных материалов, таких как пластик, сталь и закаленное стекло, что гарантирует его прочность и долговечность. Внутри корпуса предусмотрено оптимальное пространство для размещения компонентов, включая 7 слотов расширения, что позволяет инсталлировать дополнительное оборудование без проблем. Поддерживается установка материнских плат форм-факторов mini-ITX, ATX и mATX, обеспечивая гибкость в выборе комплектующих. Максимальная длина видеокарты, которую можно установить в данном корпусе, составляет 410 мм, что подходит для большинства современных высокопроизводительных моделей. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, что способствует улучшению системы охлаждения и позволяет более эффективно организовать пространство. Для хранения данных доступны три внутренних отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два для 3,5-дюймовых, что удовлетворит потребности большинства пользователей в объеме дискового пространства. С весом в 8,1 кг корпус устойчив и надежен. Gigabyte продолжает уделять внимание качеству и функциональности, делая данный корпус отличным выбором как для опытных энтузиастов, так и для пользователей, собирающих свой первый компьютер.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 870 руб.2218 руб. в СплитКорпус Zalman Z10 DUO White
-
В наличииЦена 9 190 руб.2298 руб. в СплитКорпус InWin TS-4U (6141299)
-
В наличииЦена 10 050 руб.2513 руб. в СплитКорпус Thermaltake Divider 300 TG Black (CA-1S2-00M1WN-01)
-
В наличииЦена 13 590 руб.3398 руб. в СплитКорпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK)
-
В наличииЦена 14 420 руб. 21 770 руб.3605 руб. в СплитКорпус Thermaltake Core P6 TG Snow (CA-1V2-00M6WN-00) White
-
В наличииЦена 36 030 руб.9008 руб. в СплитКорпус Thermaltake DistroCase 350P Black (CA-1Q8-00M1WN-00)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой, С вентилятором
Отзывы о товаре Корпус Gigabyte GB-C500P ST черный (28300-C500B-1CKR)