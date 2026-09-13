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Корпус Gigabyte GB-C500P ST черный (28300-C500B-1CKR) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Gigabyte GB-C500P ST черный (28300-C500B-1CKR)

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Корпус Gigabyte GB-C500P ST черный (28300-C500B-1CKR) - фото 1
Корпус Gigabyte GB-C500P ST черный (28300-C500B-1CKR) - фото 2
Корпус Gigabyte GB-C500P ST черный (28300-C500B-1CKR) - фото 3
Корпус Gigabyte GB-C500P ST черный (28300-C500B-1CKR) - фото 4
Корпус Gigabyte GB-C500P ST черный (28300-C500B-1CKR) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Gigabyte GB-C500P ST черный (28300-C500B-1CKR) - фото 1
  • Корпус Gigabyte GB-C500P ST черный (28300-C500B-1CKR) - фото 2
  • Корпус Gigabyte GB-C500P ST черный (28300-C500B-1CKR) - фото 3
  • Корпус Gigabyte GB-C500P ST черный (28300-C500B-1CKR) - фото 4
  • Корпус Gigabyte GB-C500P ST черный (28300-C500B-1CKR) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714894
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 х 501 х 430 мм
Макс. высота процессорного кулера
176
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
сзади 1х120 мм, сбоку 3х120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х53х32
Вес, кг.
9.5

Описание товара Корпус Gigabyte GB-C500P ST черный (28300-C500B-1CKR)

Корпус Gigabyte — это идеальный выбор для сборки современного и стильного ПК. Выполненный в классическом черном цвете, он станет элегантным дополнением к любому рабочему пространству. Типоразмер Midi-Tower позволяет разместить большое количество компонентов, обеспечивая при этом компактность и эстетичность. Одной из ключевых особенностей корпуса является поддержка подсветки ARGB, которая добавит ярких акцентов в вашу систему и позволит настроить цветовую гамму по вашему усмотрению. Корпус изготовлен из качественных материалов, таких как пластик, сталь и закаленное стекло, что гарантирует его прочность и долговечность. Внутри корпуса предусмотрено оптимальное пространство для размещения компонентов, включая 7 слотов расширения, что позволяет инсталлировать дополнительное оборудование без проблем. Поддерживается установка материнских плат форм-факторов mini-ITX, ATX и mATX, обеспечивая гибкость в выборе комплектующих. Максимальная длина видеокарты, которую можно установить в данном корпусе, составляет 410 мм, что подходит для большинства современных высокопроизводительных моделей. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, что способствует улучшению системы охлаждения и позволяет более эффективно организовать пространство. Для хранения данных доступны три внутренних отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два для 3,5-дюймовых, что удовлетворит потребности большинства пользователей в объеме дискового пространства. С весом в 8,1 кг корпус устойчив и надежен. Gigabyte продолжает уделять внимание качеству и функциональности, делая данный корпус отличным выбором как для опытных энтузиастов, так и для пользователей, собирающих свой первый компьютер.

Отзывы о товаре Корпус Gigabyte GB-C500P ST черный (28300-C500B-1CKR)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 х 501 х 430 мм
Макс. высота процессорного кулера
176
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
сзади 1х120 мм, сбоку 3х120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Gigabyte — это идеальный выбор для сборки современного и стильного ПК. Выполненный в классическом черном цвете, он станет элегантным дополнением к любому рабочему пространству. Типоразмер Midi-Tower позволяет разместить большое количество компонентов, обеспечивая при этом компактность и эстетичность. Одной из ключевых особенностей корпуса является поддержка подсветки ARGB, которая добавит ярких акцентов в вашу систему и позволит настроить цветовую гамму по вашему усмотрению. Корпус изготовлен из качественных материалов, таких как пластик, сталь и закаленное стекло, что гарантирует его прочность и долговечность. Внутри корпуса предусмотрено оптимальное пространство для размещения компонентов, включая 7 слотов расширения, что позволяет инсталлировать дополнительное оборудование без проблем. Поддерживается установка материнских плат форм-факторов mini-ITX, ATX и mATX, обеспечивая гибкость в выборе комплектующих. Максимальная длина видеокарты, которую можно установить в данном корпусе, составляет 410 мм, что подходит для большинства современных высокопроизводительных моделей. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, что способствует улучшению системы охлаждения и позволяет более эффективно организовать пространство. Для хранения данных доступны три внутренних отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два для 3,5-дюймовых, что удовлетворит потребности большинства пользователей в объеме дискового пространства. С весом в 8,1 кг корпус устойчив и надежен. Gigabyte продолжает уделять внимание качеству и функциональности, делая данный корпус отличным выбором как для опытных энтузиастов, так и для пользователей, собирающих свой первый компьютер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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