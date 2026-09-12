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Корпус Lian-Li Lancool 216 (без RGB) черный (G99.LAN216X.10R) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Lian-Li Lancool 216 (без RGB) черный (G99.LAN216X.10R)

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Корпус Lian-Li Lancool 216 (без RGB) черный (G99.LAN216X.10R) - фото 1
Корпус Lian-Li Lancool 216 (без RGB) черный (G99.LAN216X.10R) - фото 2
Корпус Lian-Li Lancool 216 (без RGB) черный (G99.LAN216X.10R) - фото 3
Корпус Lian-Li Lancool 216 (без RGB) черный (G99.LAN216X.10R) - фото 4
Корпус Lian-Li Lancool 216 (без RGB) черный (G99.LAN216X.10R) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Lian-Li Lancool 216 (без RGB) черный (G99.LAN216X.10R) - фото 1
  • Корпус Lian-Li Lancool 216 (без RGB) черный (G99.LAN216X.10R) - фото 2
  • Корпус Lian-Li Lancool 216 (без RGB) черный (G99.LAN216X.10R) - фото 3
  • Корпус Lian-Li Lancool 216 (без RGB) черный (G99.LAN216X.10R) - фото 4
  • Корпус Lian-Li Lancool 216 (без RGB) черный (G99.LAN216X.10R) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675194
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 60 мм, 2 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
235 х 492 х 480
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
392
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2x140 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
4.5

Описание товара Корпус Lian-Li Lancool 216 (без RGB) черный (G99.LAN216X.10R)

Черный корпус LIAN LI Lancool 2 [G99.LANCOOL2.00RCN] является подходящим выбором для любителей моддинга и энтузиастов ПК. Благодаря конструкции он позволяет легко установить и демонтировать компоненты, а также обеспечивает вентиляцию. Корпус оснащен 3 предустановленными вентиляторами, а также поддерживает размещение дополнительных систем жидкостного или воздушного охлаждения. LIAN LI Lancool 2 [G99.LANCOOL2.00RCN] выполнен из стали и стекла. Это делает его долговечным и надежным выбором для сборки компьютера.

Отзывы о товаре Корпус Lian-Li Lancool 216 (без RGB) черный (G99.LAN216X.10R)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 60 мм, 2 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
235 х 492 х 480
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
392
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2x140 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Черный корпус LIAN LI Lancool 2 [G99.LANCOOL2.00RCN] является подходящим выбором для любителей моддинга и энтузиастов ПК. Благодаря конструкции он позволяет легко установить и демонтировать компоненты, а также обеспечивает вентиляцию. Корпус оснащен 3 предустановленными вентиляторами, а также поддерживает размещение дополнительных систем жидкостного или воздушного охлаждения. LIAN LI Lancool 2 [G99.LANCOOL2.00RCN] выполнен из стали и стекла. Это делает его долговечным и надежным выбором для сборки компьютера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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