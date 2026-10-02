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Корпус Asus AP201 PRIME TG (90DC00G0-B39010) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Asus AP201 PRIME TG (90DC00G0-B39010)

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Корпус Asus AP201 PRIME TG (90DC00G0-B39010) - фото 1
Корпус Asus AP201 PRIME TG (90DC00G0-B39010) - фото 2
Корпус Asus AP201 PRIME TG (90DC00G0-B39010) - фото 3
Корпус Asus AP201 PRIME TG (90DC00G0-B39010) - фото 4
Корпус Asus AP201 PRIME TG (90DC00G0-B39010) - фото 5
Корпус Asus AP201 PRIME TG (90DC00G0-B39010) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Asus AP201 PRIME TG (90DC00G0-B39010) - фото 1
  • Корпус Asus AP201 PRIME TG (90DC00G0-B39010) - фото 2
  • Корпус Asus AP201 PRIME TG (90DC00G0-B39010) - фото 3
  • Корпус Asus AP201 PRIME TG (90DC00G0-B39010) - фото 4
  • Корпус Asus AP201 PRIME TG (90DC00G0-B39010) - фото 5
  • Корпус Asus AP201 PRIME TG (90DC00G0-B39010) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635462
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
205x350x460
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
338
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х45х29
Вес, кг.
6.2

Описание товара Корпус Asus AP201 PRIME TG (90DC00G0-B39010)

Корпус ASUS Prime AP201 [90DC00G0-B39010] с оформлением в черном цвете относится к типоразмеру Minitower и позиционируется как основа для сборки компактного системного блока с вертикальной ориентацией материнской платы. Он рассчитан на подключение плат расширения длиной до 338 мм и установку башенного кулера для ЦПУ до 170 мм высотой. Модель поставляется без блока питания, который вы сможете выбрать с учетом потребления энергии вашей сборкой. Корпус для домашней станции ASUS Prime AP201 [90DC00G0-B39010] с сетчатой вставкой во фронтальной панели изначально укомплектован одним 120-миллиметровым вентилятором. Вы сможете установить в него дополнительные оконные кулеры или СЖО для процессора с повышенной тепловой нагрузкой. Изделие получает фильтр, защищающий от попадания пыли во внутренний объем.

Отзывы о товаре Корпус Asus AP201 PRIME TG (90DC00G0-B39010)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
205x350x460
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
338
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ASUS Prime AP201 [90DC00G0-B39010] с оформлением в черном цвете относится к типоразмеру Minitower и позиционируется как основа для сборки компактного системного блока с вертикальной ориентацией материнской платы. Он рассчитан на подключение плат расширения длиной до 338 мм и установку башенного кулера для ЦПУ до 170 мм высотой. Модель поставляется без блока питания, который вы сможете выбрать с учетом потребления энергии вашей сборкой. Корпус для домашней станции ASUS Prime AP201 [90DC00G0-B39010] с сетчатой вставкой во фронтальной панели изначально укомплектован одним 120-миллиметровым вентилятором. Вы сможете установить в него дополнительные оконные кулеры или СЖО для процессора с повышенной тепловой нагрузкой. Изделие получает фильтр, защищающий от попадания пыли во внутренний объем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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