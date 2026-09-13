Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24R25-HH9)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24R25-HH9)
Корпус MSI — это элегантное и функциональное решение для сборки вашего ПК в типоразмере Micro-Tower. Изготовленный из прочного пластика и стали, этот корпус идеально подходит для установки современных компонентов благодаря поддержке материнских плат форм-фактора mini-ITX и mATX. В корпусе установлены четыре встроенных вентилятора размером 120 мм, которые обеспечивают эффективное охлаждение ваших компонентов. Дополнительное преимущество — наличие ARGB подсветки, которая добавит стильный акцент вашей сборке. Корпус MSI поддерживает процессорные кулеры высотой до 175 мм, а также видеокарты длиной до 390 мм, что дает свободу выбора производительных комплектующих. Для размещения накопителей предусмотрены два внутренних отсека для устройств формата 2,5 дюйма. Черный цвет корпуса и наличие окна на боковой стенке позволяют создать эстетически привлекательный ПК, в котором можно продемонстрировать все его составляющие. С пятью слотами расширения вы сможете легко адаптировать вашу систему под необходимые задачи. Несмотря на свой компактный размер, корпус весит 8,66 кг, что указывает на его надежность и устойчивость. Этот корпус станет отличным выбором для пользователей, ценящих сочетание функциональности, стиля и качества.
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