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Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24R25-HH9) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24R25-HH9)

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Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24R25-HH9) - фото 1
Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24R25-HH9) - фото 2
Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24R25-HH9) - фото 3
Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24R25-HH9) - фото 4
Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24R25-HH9) - фото 5
Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24R25-HH9) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24R25-HH9) - фото 1
  • Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24R25-HH9) - фото 2
  • Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24R25-HH9) - фото 3
  • Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24R25-HH9) - фото 4
  • Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24R25-HH9) - фото 5
  • Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24R25-HH9) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718504
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 405 x 440 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
390
Материал корпуса
пластик, сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB Type-C, аудио
Слоты расширения
5
Типоразмер
Micro-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х56х35
Вес, кг.
12

Описание товара Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24R25-HH9)

Корпус MSI — это элегантное и функциональное решение для сборки вашего ПК в типоразмере Micro-Tower. Изготовленный из прочного пластика и стали, этот корпус идеально подходит для установки современных компонентов благодаря поддержке материнских плат форм-фактора mini-ITX и mATX. В корпусе установлены четыре встроенных вентилятора размером 120 мм, которые обеспечивают эффективное охлаждение ваших компонентов. Дополнительное преимущество — наличие ARGB подсветки, которая добавит стильный акцент вашей сборке. Корпус MSI поддерживает процессорные кулеры высотой до 175 мм, а также видеокарты длиной до 390 мм, что дает свободу выбора производительных комплектующих. Для размещения накопителей предусмотрены два внутренних отсека для устройств формата 2,5 дюйма. Черный цвет корпуса и наличие окна на боковой стенке позволяют создать эстетически привлекательный ПК, в котором можно продемонстрировать все его составляющие. С пятью слотами расширения вы сможете легко адаптировать вашу систему под необходимые задачи. Несмотря на свой компактный размер, корпус весит 8,66 кг, что указывает на его надежность и устойчивость. Этот корпус станет отличным выбором для пользователей, ценящих сочетание функциональности, стиля и качества.

Отзывы о товаре Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24R25-HH9)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 405 x 440 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
390
Материал корпуса
пластик, сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB Type-C, аудио
Слоты расширения
5
Развернуть
Типоразмер
Micro-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус MSI — это элегантное и функциональное решение для сборки вашего ПК в типоразмере Micro-Tower. Изготовленный из прочного пластика и стали, этот корпус идеально подходит для установки современных компонентов благодаря поддержке материнских плат форм-фактора mini-ITX и mATX. В корпусе установлены четыре встроенных вентилятора размером 120 мм, которые обеспечивают эффективное охлаждение ваших компонентов. Дополнительное преимущество — наличие ARGB подсветки, которая добавит стильный акцент вашей сборке. Корпус MSI поддерживает процессорные кулеры высотой до 175 мм, а также видеокарты длиной до 390 мм, что дает свободу выбора производительных комплектующих. Для размещения накопителей предусмотрены два внутренних отсека для устройств формата 2,5 дюйма. Черный цвет корпуса и наличие окна на боковой стенке позволяют создать эстетически привлекательный ПК, в котором можно продемонстрировать все его составляющие. С пятью слотами расширения вы сможете легко адаптировать вашу систему под необходимые задачи. Несмотря на свой компактный размер, корпус весит 8,66 кг, что указывает на его надежность и устойчивость. Этот корпус станет отличным выбором для пользователей, ценящих сочетание функциональности, стиля и качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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