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Корпус Silverstone G41FA512ZBG0020 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Silverstone G41FA512ZBG0020

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Корпус Silverstone G41FA512ZBG0020 - фото 1
Корпус Silverstone G41FA512ZBG0020 - фото 2
Корпус Silverstone G41FA512ZBG0020 - фото 3
Корпус Silverstone G41FA512ZBG0020 - фото 4
Корпус Silverstone G41FA512ZBG0020 - фото 5
Корпус Silverstone G41FA512ZBG0020 - фото 6
Корпус Silverstone G41FA512ZBG0020 - фото 7
Корпус Silverstone G41FA512ZBG0020 - фото 8
Корпус Silverstone G41FA512ZBG0020 - фото 9
Корпус Silverstone G41FA512ZBG0020 - фото 10
Корпус Silverstone G41FA512ZBG0020 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Silverstone G41FA512ZBG0020 - фото 1
  • Корпус Silverstone G41FA512ZBG0020 - фото 2
  • Корпус Silverstone G41FA512ZBG0020 - фото 3
  • Корпус Silverstone G41FA512ZBG0020 - фото 4
  • Корпус Silverstone G41FA512ZBG0020 - фото 5
  • Корпус Silverstone G41FA512ZBG0020 - фото 6
  • Корпус Silverstone G41FA512ZBG0020 - фото 7
  • Корпус Silverstone G41FA512ZBG0020 - фото 8
  • Корпус Silverstone G41FA512ZBG0020 - фото 9
  • Корпус Silverstone G41FA512ZBG0020 - фото 10
  • Корпус Silverstone G41FA512ZBG0020 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635275
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Характеристики

Бренд
Silverstone
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x483x426
Макс. высота процессорного кулера
162
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм или 2 x 140 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм или 2 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 2, 3.5 мм jack x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х50х27
Вес, кг.
7.82

Описание товара Корпус Silverstone G41FA512ZBG0020

Игровой корпус ATX с мощным воздушным потоком и отличным потенциалом охлаждения. Сетчатая передняя панель со световыми эффектами ARGB обеспечивает яркую эстетику и беспрепятственный воздушный поток. Поддерживает вертикальную установку видеокарт.

Отзывы о товаре Корпус Silverstone G41FA512ZBG0020




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Silverstone
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x483x426
Макс. высота процессорного кулера
162
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм или 2 x 140 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм или 2 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 2, 3.5 мм jack x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой корпус ATX с мощным воздушным потоком и отличным потенциалом охлаждения. Сетчатая передняя панель со световыми эффектами ARGB обеспечивает яркую эстетику и беспрепятственный воздушный поток. Поддерживает вертикальную установку видеокарт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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