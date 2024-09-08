Корпус Asus AP201 PRIME TG WHITE (90DC00G3-B39010)

Источник: Я ндекс Маркет

Александр В.



Холодный компактный и практичный корпус, выбрал его из-за того что каждая стенка - сетка (есть версия где вместо стекла так же сетка) и возможно подвинуть бп, чтобы уместить большую видеокарту. Однако, есть ряд нюансов, которые нужно учесть перед покупкой компонентов в этот корпус: 1. Если у вас карта размеров 4080s aero, то бп встанет только в верхнем положении и в таком положении любая вода на 3 винта не поместится со стандартными винтами 25мм. Я взял себе jonsbo hf1215 он 15мм толщиной. 2. С водой 360 и верхнем положением бп, последний 100% не встанет винтом наружу. По крайней мере так будет с deepcool px1000g там упирается провод питания в радиатор. 3. Лоток под ssd выполнен не очень удачно, если ставить как задуманно, то будет перегиб провода и порта на ссд, решается это переворачиванием лотка. 4. Под видеокартой остаётся очень мало пространства (около 3см) поэтому, если планируете туда размещать вентиляторы, то лучше тонкие. При подборе подставки под видеокарту это так же стоит учитывать.