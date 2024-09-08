Корпус Asus AP201 PRIME TG WHITE (90DC00G3-B39010)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Корпус Asus AP201 PRIME TG WHITE (90DC00G3-B39010)
Корпус ASUS Prime AP201 [90DC00G3-B39010] в белом исполнении выполнен в компактном типоразмере Mini-Tower и предназначен для сборки домашней станции. Внутри модели, рассчитанной монтаж материнской платы в вертикальном положении, достаточно места для установки процессорного кулера до 170 мм высотой и видеопроцессора дискретного типа длиной до 338 мм. Предустановленный блок питания ATX в корпусе не предусмотрен. Изготовленная из металлической сетки боковая панель корпуса снабжена защелками для легкого монтажа и демонтажа. Особенностью корпуса системного блока ASUS Prime AP201 [90DC00G3-B39010] является сетчатый фильтр, который защищает от попадания во внутренние полости пыли и мелкого мусора. Средства охлаждения в модели представлены 120-миллиметровым оконным кулером, размещенным в задней панели.
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Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Нет, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, С вентилятором
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Нет, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, С вентилятором
Достоинства:
Комментарий:
Холодный компактный и практичный корпус, выбрал его из-за того что каждая стенка - сетка (есть версия где вместо стекла так же сетка) и возможно подвинуть бп, чтобы уместить большую видеокарту. Однако, есть ряд нюансов, которые нужно учесть перед покупкой компонентов в этот корпус: 1. Если у вас карта размеров 4080s aero, то бп встанет только в верхнем положении и в таком положении любая вода на 3 винта не поместится со стандартными винтами 25мм. Я взял себе jonsbo hf1215 он 15мм толщиной. 2. С водой 360 и верхнем положением бп, последний 100% не встанет винтом наружу. По крайней мере так будет с deepcool px1000g там упирается провод питания в радиатор. 3. Лоток под ssd выполнен не очень удачно, если ставить как задуманно, то будет перегиб провода и порта на ссд, решается это переворачиванием лотка. 4. Под видеокартой остаётся очень мало пространства (около 3см) поэтому, если планируете туда размещать вентиляторы, то лучше тонкие. При подборе подставки под видеокарту это так же стоит учитывать.
Достоинства:
Комментарий:
Качество корпуса высокое. Корпус продуваемый. Под белую сборку самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивый системник. Внутри всё удобно, есть куда спрятать провода. Стекло качественное и красивое. Есть фильтр на магнитках.
Отзывы о товаре Корпус Asus AP201 PRIME TG WHITE (90DC00G3-B39010)
Достоинства:
Комментарий:
Холодный компактный и практичный корпус, выбрал его из-за того что каждая стенка - сетка (есть версия где вместо стекла так же сетка) и возможно подвинуть бп, чтобы уместить большую видеокарту. Однако, есть ряд нюансов, которые нужно учесть перед покупкой компонентов в этот корпус: 1. Если у вас карта размеров 4080s aero, то бп встанет только в верхнем положении и в таком положении любая вода на 3 винта не поместится со стандартными винтами 25мм. Я взял себе jonsbo hf1215 он 15мм толщиной. 2. С водой 360 и верхнем положением бп, последний 100% не встанет винтом наружу. По крайней мере так будет с deepcool px1000g там упирается провод питания в радиатор. 3. Лоток под ssd выполнен не очень удачно, если ставить как задуманно, то будет перегиб провода и порта на ссд, решается это переворачиванием лотка. 4. Под видеокартой остаётся очень мало пространства (около 3см) поэтому, если планируете туда размещать вентиляторы, то лучше тонкие. При подборе подставки под видеокарту это так же стоит учитывать.
Достоинства:
Комментарий:
Качество корпуса высокое. Корпус продуваемый. Под белую сборку самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивый системник. Внутри всё удобно, есть куда спрятать провода. Стекло качественное и красивое. Есть фильтр на магнитках.