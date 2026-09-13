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Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24W28-HH9) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24W28-HH9) White

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Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24W28-HH9) White - фото 1
Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24W28-HH9) White - фото 2
Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24W28-HH9) White - фото 3
Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24W28-HH9) White - фото 4
Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24W28-HH9) White - фото 5
Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24W28-HH9) White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24W28-HH9) White - фото 1
  • Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24W28-HH9) White - фото 2
  • Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24W28-HH9) White - фото 3
  • Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24W28-HH9) White - фото 4
  • Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24W28-HH9) White - фото 5
  • Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24W28-HH9) White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718505
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Характеристики

Бренд
MSI
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 405 x 440 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
390
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
Верхние: 3 x 120 мм / 2 x 140 мм, Тыловые: 1 x 120 мм / 1 x 140 мм, Боковые: 3 x 120 мм, Нижние: 1 x 120 мм, Кожух Блока питания: 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х56х36
Вес, кг.
11

Описание товара Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24W28-HH9) White

Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24W28-HH9) White

Отзывы о товаре Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24W28-HH9) White




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Характеристики
Бренд
MSI
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 405 x 440 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
390
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
Верхние: 3 x 120 мм / 2 x 140 мм, Тыловые: 1 x 120 мм / 1 x 140 мм, Боковые: 3 x 120 мм, Нижние: 1 x 120 мм, Кожух Блока питания: 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24W28-HH9) White
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус MSI MAG Pano M100R PZ (306-7G24W28-HH9) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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