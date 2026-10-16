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Корпус Thermaltake Ceres 300 TG Black (CA-1Y2-00M1WN-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Thermaltake Ceres 300 TG Black (CA-1Y2-00M1WN-00)

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Корпус Thermaltake Ceres 300 TG Black (CA-1Y2-00M1WN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake Ceres 300 TG Black (CA-1Y2-00M1WN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake Ceres 300 TG Black (CA-1Y2-00M1WN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake Ceres 300 TG Black (CA-1Y2-00M1WN-00) - фото 4
Корпус Thermaltake Ceres 300 TG Black (CA-1Y2-00M1WN-00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake Ceres 300 TG Black (CA-1Y2-00M1WN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake Ceres 300 TG Black (CA-1Y2-00M1WN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake Ceres 300 TG Black (CA-1Y2-00M1WN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake Ceres 300 TG Black (CA-1Y2-00M1WN-00) - фото 4
  • Корпус Thermaltake Ceres 300 TG Black (CA-1Y2-00M1WN-00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 010 руб. 
Начислим 161 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 635201
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус Thermaltake Ceres 300 TG Black (CA-1Y2-00M1WN-00)
10 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
245x475x463
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
370
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х53х32
Вес, кг.
9.13

Описание товара Корпус Thermaltake Ceres 300 TG Black (CA-1Y2-00M1WN-00)

Корпус Thermaltake Ceres 300 выполнен из стали и имеет надежную конструкцию. Большие отверстия на передней панели и перфорированные элементы на боковых и задней панелях обеспечивают хорошую продуваемость внутренних компонентов. Корпус поставляется вместе с тремя ARGB-вентиляторами диаметром 140 мм, способными синхронизироваться с подсветкой других компонентов. Корпус Mid-Tower дает возможность размещать видеокарту и горизонтально, и вертикально благодаря вращающемуся слоту PCI-E. Второй вариант установки позволяет получить больше пространства и становится доступным благодаря дополнительному кронштейну с удлинителем. Горизонтальный монтаж предполагает применение держателя, защищающего видеокарту от провисания. Thermaltake Ceres 300 поддерживает платы формата E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX. Дополнительно сверху и спереди можно установить радиатор длиной до 360 мм и 280 мм для более эффективного охлаждения. Верхняя панель содержит разъемы USB 3.2 Gen2 Type-C и USB 3.2 Gen1 Type-A, кнопку включения, микрофонный и аудиоразъем.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake Ceres 300 TG Black (CA-1Y2-00M1WN-00)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
245x475x463
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
370
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake Ceres 300 выполнен из стали и имеет надежную конструкцию. Большие отверстия на передней панели и перфорированные элементы на боковых и задней панелях обеспечивают хорошую продуваемость внутренних компонентов. Корпус поставляется вместе с тремя ARGB-вентиляторами диаметром 140 мм, способными синхронизироваться с подсветкой других компонентов. Корпус Mid-Tower дает возможность размещать видеокарту и горизонтально, и вертикально благодаря вращающемуся слоту PCI-E. Второй вариант установки позволяет получить больше пространства и становится доступным благодаря дополнительному кронштейну с удлинителем. Горизонтальный монтаж предполагает применение держателя, защищающего видеокарту от провисания. Thermaltake Ceres 300 поддерживает платы формата E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX. Дополнительно сверху и спереди можно установить радиатор длиной до 360 мм и 280 мм для более эффективного охлаждения. Верхняя панель содержит разъемы USB 3.2 Gen2 Type-C и USB 3.2 Gen1 Type-A, кнопку включения, микрофонный и аудиоразъем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Корпус Thermaltake Ceres 300 TG Black (CA-1Y2-00M1WN-00) - по цене 10010 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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