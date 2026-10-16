Корпус Thermaltake Ceres 300 TG Black (CA-1Y2-00M1WN-00)
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake Ceres 300 TG Black (CA-1Y2-00M1WN-00)
Корпус Thermaltake Ceres 300 выполнен из стали и имеет надежную конструкцию. Большие отверстия на передней панели и перфорированные элементы на боковых и задней панелях обеспечивают хорошую продуваемость внутренних компонентов. Корпус поставляется вместе с тремя ARGB-вентиляторами диаметром 140 мм, способными синхронизироваться с подсветкой других компонентов. Корпус Mid-Tower дает возможность размещать видеокарту и горизонтально, и вертикально благодаря вращающемуся слоту PCI-E. Второй вариант установки позволяет получить больше пространства и становится доступным благодаря дополнительному кронштейну с удлинителем. Горизонтальный монтаж предполагает применение держателя, защищающего видеокарту от провисания. Thermaltake Ceres 300 поддерживает платы формата E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX. Дополнительно сверху и спереди можно установить радиатор длиной до 360 мм и 280 мм для более эффективного охлаждения. Верхняя панель содержит разъемы USB 3.2 Gen2 Type-C и USB 3.2 Gen1 Type-A, кнопку включения, микрофонный и аудиоразъем.
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Теги товара: Сталь, 3 x 140 мм, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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