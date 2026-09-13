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Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW

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Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 1
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 2
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 3
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 4
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 5
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 6
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 7
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 8
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 9
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 10
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 11
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 12
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 13
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 14
Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 1
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 2
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 3
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 4
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 5
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 6
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 7
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 8
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 9
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 10
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 11
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 12
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 13
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 14
  • Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718603
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
242 x 496 x 464 мм
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
390
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х56х34
Вес, кг.
10.63

Описание товара Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW

Корпус XPG — это стильное и функциональное решение для сборки мощного ПК. Его современный дизайн сочетается с высококачественными материалами: сталь и закаленное стекло, обеспечивающие прочность и долговечность конструкции. Черный цвет корпуса и ARGB подсветка добавляют элегантности и визуальной привлекательности, позволяя вам настроить внешнее освещение по своему вкусу. Формат Midi-Tower делает корпус достаточно вместительным для установки современного оборудования, поддерживая форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX. Внутри корпуса предусмотрено 7 слотов расширения и два внутренних отсека для накопителей размером 2,5 дюйма, что позволяет легко настроить систему под свои нужды. Корпус XPG способен вместить видеокарты длиной до 390 мм и процессорные кулеры высотой до 180 мм, что обеспечивает совместимость с большинством топовых компонентов на рынке. Блок питания размещается в нижней части корпуса, что способствует улучшенной циркуляции воздуха и упрощает укладку кабелей. Этот корпус весом 8,75 кг — идеальный выбор для энтузиастов и профессионалов, стремящихся создать высокопроизводительную систему с элементами персонализации и уникальным дизайном.

Отзывы о товаре Корпус XPG STARKERAIRBTFMTA-BKCWW




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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
242 x 496 x 464 мм
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
390
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус XPG — это стильное и функциональное решение для сборки мощного ПК. Его современный дизайн сочетается с высококачественными материалами: сталь и закаленное стекло, обеспечивающие прочность и долговечность конструкции. Черный цвет корпуса и ARGB подсветка добавляют элегантности и визуальной привлекательности, позволяя вам настроить внешнее освещение по своему вкусу. Формат Midi-Tower делает корпус достаточно вместительным для установки современного оборудования, поддерживая форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX. Внутри корпуса предусмотрено 7 слотов расширения и два внутренних отсека для накопителей размером 2,5 дюйма, что позволяет легко настроить систему под свои нужды. Корпус XPG способен вместить видеокарты длиной до 390 мм и процессорные кулеры высотой до 180 мм, что обеспечивает совместимость с большинством топовых компонентов на рынке. Блок питания размещается в нижней части корпуса, что способствует улучшенной циркуляции воздуха и упрощает укладку кабелей. Этот корпус весом 8,75 кг — идеальный выбор для энтузиастов и профессионалов, стремящихся создать высокопроизводительную систему с элементами персонализации и уникальным дизайном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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