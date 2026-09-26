Корпус ASUS Prime AP201 White 90DC00G3-B39000
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус ASUS Prime AP201 White 90DC00G3-B39000
Корпус ASUS Prime AP201 относится к типоразмеру Minitower и позиционируется как основа для сборки компактного системного блока с вертикальной ориентацией материнской платы. Он рассчитан на подключение плат расширения длиной до 338 мм и установку башенного кулера для ЦПУ до 170 мм высотой. Модель поставляется без блока питания, который вы сможете выбрать с учетом потребления энергии вашей сборкой. Корпус для домашней станции ASUS Prime AP201 [90DC00G0-B39010] с сетчатой вставкой во фронтальной панели изначально укомплектован одним 120-миллиметровым вентилятором. Вы сможете установить в него дополнительные оконные кулеры или СЖО для процессора с повышенной тепловой нагрузкой. Изделие получает фильтр, защищающий от попадания пыли во внутренний объем.
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Теги товара: 1x 120 мм, Нет, Нижнее, Игровой корпус, С вентилятором
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