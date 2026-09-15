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Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK)

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Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - фото 1
Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - фото 2
Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - фото 3
Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - фото 4
Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - фото 5
Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - фото 6
Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - фото 7
Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - фото 8
Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - фото 9
Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - фото 10
Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - фото 11
Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - фото 12
Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - фото 13
Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - фото 1
  • Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - фото 2
  • Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - фото 3
  • Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - фото 4
  • Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - фото 5
  • Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - фото 6
  • Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - фото 7
  • Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - фото 8
  • Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - фото 9
  • Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - фото 10
  • Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - фото 11
  • Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - фото 12
  • Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - фото 13
  • Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 580 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625783
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK)
13 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Phanteks
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
235x535x550
Макс. высота процессорного кулера
193
Максимальная длина видеокарты
347
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 120x120 мм, 1 x 140x140 мм, 1 x 200x200 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB x2, включая USB 3.0 x2, наушники/микрофон
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
8
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
10
Число внутренних отсеков 3.5
6
Число отсеков 5,25
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, E-ATX, SSI EEB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х60х28
Вес, кг.
15.25

Описание товара Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK)

Корпус PHANTEKS Enthoo Pro Tempered Glass [PH-ES614PTG_BK оформлен в черном цвете и предназначен для сборки эффективного системного блока с потенциалом для запуска видеоигр и ресурсоемкого софта. Внутри этого лаконичного в плане дизайна образца достаточно места для видеокарты до 472 мм длиной и кулера центрального процессора высотой до 193 мм. Корпус типоразмера FullTower поставляется без блока питания, чтобы вы смогли приобрести БП самостоятельно с учетом энергопотребления собранного вами системного блока. Корпус для сборки игрового ПК PHANTEKS Enthoo Pro Tempered Glass [PH-ES614PTG_BK поставляется с 2 оконными кулерами размером 140 мм, которые позволят уверенно охлаждать сборку средней мощности. Для охлаждения более теплонагруженных компонентов вы сможете разместить в окнах дополнительные вентиляторы или производительную СЖО. На передней панели корпуса расположены акустические разъемы, кнопка включения, интерфейсы 2x USB 2.0 и 2x USB 3.0.

Отзывы о товаре Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK)




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Характеристики
Бренд
Phanteks
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
235x535x550
Макс. высота процессорного кулера
193
Максимальная длина видеокарты
347
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 120x120 мм, 1 x 140x140 мм, 1 x 200x200 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB x2, включая USB 3.0 x2, наушники/микрофон
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
8
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
10
Число внутренних отсеков 3.5
6
Число отсеков 5,25
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, E-ATX, SSI EEB
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус PHANTEKS Enthoo Pro Tempered Glass [PH-ES614PTG_BK оформлен в черном цвете и предназначен для сборки эффективного системного блока с потенциалом для запуска видеоигр и ресурсоемкого софта. Внутри этого лаконичного в плане дизайна образца достаточно места для видеокарты до 472 мм длиной и кулера центрального процессора высотой до 193 мм. Корпус типоразмера FullTower поставляется без блока питания, чтобы вы смогли приобрести БП самостоятельно с учетом энергопотребления собранного вами системного блока. Корпус для сборки игрового ПК PHANTEKS Enthoo Pro Tempered Glass [PH-ES614PTG_BK поставляется с 2 оконными кулерами размером 140 мм, которые позволят уверенно охлаждать сборку средней мощности. Для охлаждения более теплонагруженных компонентов вы сможете разместить в окнах дополнительные вентиляторы или производительную СЖО. На передней панели корпуса расположены акустические разъемы, кнопка включения, интерфейсы 2x USB 2.0 и 2x USB 3.0.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK) - по цене 13580 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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