Top.Mail.Ru
Корпус Thermaltake Divider 300 TG Black (CA-1S2-00M1WN-01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Thermaltake Divider 300 TG Black (CA-1S2-00M1WN-01)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Thermaltake Divider 300 TG Black (CA-1S2-00M1WN-01) - фото 1
Корпус Thermaltake Divider 300 TG Black (CA-1S2-00M1WN-01) - фото 2
Корпус Thermaltake Divider 300 TG Black (CA-1S2-00M1WN-01) - фото 3
Корпус Thermaltake Divider 300 TG Black (CA-1S2-00M1WN-01) - фото 4
Корпус Thermaltake Divider 300 TG Black (CA-1S2-00M1WN-01) - фото 5
Корпус Thermaltake Divider 300 TG Black (CA-1S2-00M1WN-01) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake Divider 300 TG Black (CA-1S2-00M1WN-01) - фото 1
  • Корпус Thermaltake Divider 300 TG Black (CA-1S2-00M1WN-01) - фото 2
  • Корпус Thermaltake Divider 300 TG Black (CA-1S2-00M1WN-01) - фото 3
  • Корпус Thermaltake Divider 300 TG Black (CA-1S2-00M1WN-01) - фото 4
  • Корпус Thermaltake Divider 300 TG Black (CA-1S2-00M1WN-01) - фото 5
  • Корпус Thermaltake Divider 300 TG Black (CA-1S2-00M1WN-01) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 050 руб. 
Начислим 161 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 635189
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус Thermaltake Divider 300 TG Black (CA-1S2-00M1WN-01)
10 050 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220x475x461
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 140 или 1 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
14
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
7
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х55х32
Вес, кг.
10.22

Описание товара Корпус Thermaltake Divider 300 TG Black (CA-1S2-00M1WN-01)

Thermaltake Divider 300 TG ARGB Black (CA-1S2-00M1WN-01) — это инновационный корпус формата Mid-Tower, разработанный для создания ярких игровых систем и рабочих станций. Главная особенность серии Divider — уникальная боковая панель, разделенная по диагонали на две части, что сочетает в себе эстетику закаленного стекла и строгий стиль металла. Модель поставляется с четырьмя предустановленными вентиляторами, три из которых оснащены адресуемой RGB-подсветкой.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake Divider 300 TG Black (CA-1S2-00M1WN-01)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220x475x461
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 140 или 1 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
14
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
7
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Thermaltake Divider 300 TG ARGB Black (CA-1S2-00M1WN-01) — это инновационный корпус формата Mid-Tower, разработанный для создания ярких игровых систем и рабочих станций. Главная особенность серии Divider — уникальная боковая панель, разделенная по диагонали на две части, что сочетает в себе эстетику закаленного стекла и строгий стиль металла. Модель поставляется с четырьмя предустановленными вентиляторами, три из которых оснащены адресуемой RGB-подсветкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Thermaltake Divider 300 TG Black (CA-1S2-00M1WN-01) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10050 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...