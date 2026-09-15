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Внешний корпус для HDD/SSD 3.5" Gembird EE3-U3S-80 чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний корпус для HDD/SSD 3.5" Gembird EE3-U3S-80 чёрный

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Внешний корпус для HDD/SSD 3.5&quot; Gembird EE3-U3S-80 чёрный - фото 1
Внешний корпус для HDD/SSD 3.5&quot; Gembird EE3-U3S-80 чёрный - фото 2
Внешний корпус для HDD/SSD 3.5&quot; Gembird EE3-U3S-80 чёрный - фото 3
Внешний корпус для HDD/SSD 3.5&quot; Gembird EE3-U3S-80 чёрный - фото 4
Внешний корпус для HDD/SSD 3.5&quot; Gembird EE3-U3S-80 чёрный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса для компьютеров
  • Внешний корпус для HDD/SSD 3.5&quot; Gembird EE3-U3S-80 чёрный - фото 1
  • Внешний корпус для HDD/SSD 3.5&quot; Gembird EE3-U3S-80 чёрный - фото 2
  • Внешний корпус для HDD/SSD 3.5&quot; Gembird EE3-U3S-80 чёрный - фото 3
  • Внешний корпус для HDD/SSD 3.5&quot; Gembird EE3-U3S-80 чёрный - фото 4
  • Внешний корпус для HDD/SSD 3.5&quot; Gembird EE3-U3S-80 чёрный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625462
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Габариты (ШxВxГ), мм
195x111x36
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х5
Вес, г.
300

Описание товара Внешний корпус для HDD/SSD 3.5" Gembird EE3-U3S-80 чёрный

Используя внешний бокс Gembird EE3-U3S-80, вы сможете превратить 3.5-дюймовый жесткий диск во внешнее устройство. Совместимый интерфейс – SATA. В свою очередь, внешний бокс подключается к USB-портам. Реализованная в устройстве поддержка интерфейса USB 3.0 позволяет передавать информацию со скоростью, достаточной для полной реализации потенциала любого, даже самого скоростного HDD. Подключение к портам USB 2.0 тоже возможно, но в этом случае данные будут передаваться со значительно меньшей скоростью. Внешний бокс Gembird EE3-U3S-80 требует наличия внешнего питания, которое организуется с помощью компактного блока питания. Помимо блока питания, в комплектацию модели входят USB-кабель, отвертка, крепежные винты и краткое руководство пользователя. Материал корпуса внешнего бокса – алюминий.



Теги товара: Алюминий

Отзывы о товаре Внешний корпус для HDD/SSD 3.5" Gembird EE3-U3S-80 чёрный




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Габариты (ШxВxГ), мм
195x111x36
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Используя внешний бокс Gembird EE3-U3S-80, вы сможете превратить 3.5-дюймовый жесткий диск во внешнее устройство. Совместимый интерфейс – SATA. В свою очередь, внешний бокс подключается к USB-портам. Реализованная в устройстве поддержка интерфейса USB 3.0 позволяет передавать информацию со скоростью, достаточной для полной реализации потенциала любого, даже самого скоростного HDD. Подключение к портам USB 2.0 тоже возможно, но в этом случае данные будут передаваться со значительно меньшей скоростью. Внешний бокс Gembird EE3-U3S-80 требует наличия внешнего питания, которое организуется с помощью компактного блока питания. Помимо блока питания, в комплектацию модели входят USB-кабель, отвертка, крепежные винты и краткое руководство пользователя. Материал корпуса внешнего бокса – алюминий.


Теги товара: Алюминий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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