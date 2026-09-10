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Корпус Powercase Mistral Z4 Mesh LED (CMIZB-L4) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Powercase Mistral Z4 Mesh LED (CMIZB-L4) Black

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Корпус Powercase Mistral Z4 Mesh LED (CMIZB-L4) Black - фото 1
Корпус Powercase Mistral Z4 Mesh LED (CMIZB-L4) Black - фото 2
Корпус Powercase Mistral Z4 Mesh LED (CMIZB-L4) Black - фото 3
Корпус Powercase Mistral Z4 Mesh LED (CMIZB-L4) Black - фото 4
Корпус Powercase Mistral Z4 Mesh LED (CMIZB-L4) Black - фото 5
Корпус Powercase Mistral Z4 Mesh LED (CMIZB-L4) Black - фото 6
Корпус Powercase Mistral Z4 Mesh LED (CMIZB-L4) Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Powercase Mistral Z4 Mesh LED (CMIZB-L4) Black - фото 1
  • Корпус Powercase Mistral Z4 Mesh LED (CMIZB-L4) Black - фото 2
  • Корпус Powercase Mistral Z4 Mesh LED (CMIZB-L4) Black - фото 3
  • Корпус Powercase Mistral Z4 Mesh LED (CMIZB-L4) Black - фото 4
  • Корпус Powercase Mistral Z4 Mesh LED (CMIZB-L4) Black - фото 5
  • Корпус Powercase Mistral Z4 Mesh LED (CMIZB-L4) Black - фото 6
  • Корпус Powercase Mistral Z4 Mesh LED (CMIZB-L4) Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362909
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Характеристики

Бренд
Powercase
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
190 х 440 х 400
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
310
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0 (2); USB 3.2 Gen 1 (Type-A); Выход на наушники; Вход микрофонный
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х43х25
Вес, кг.
5.45

Описание товара Корпус Powercase Mistral Z4 Mesh LED (CMIZB-L4) Black

Корпус PowerCase Mistral Z4 Mesh LED представлен в форм-факторе Mid-Tower, благодаря которому в нем можно расположить крупные комплектующие. Модель поддерживает вертикальное размещение материнской платы типоразмера Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Благодаря FRGB-подсветке корпус дополнит собой любую сборку, а прозрачная боковая панель из закаленного стекла позволит оценить ее внешний вид с включенной подсветкой. Прокладка кабелей за задней стенкой улучшит циркуляцию воздуха и аккуратность внутри сборки.

Отзывы о товаре Корпус Powercase Mistral Z4 Mesh LED (CMIZB-L4) Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Powercase
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
190 х 440 х 400
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
310
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0 (2); USB 3.2 Gen 1 (Type-A); Выход на наушники; Вход микрофонный
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус PowerCase Mistral Z4 Mesh LED представлен в форм-факторе Mid-Tower, благодаря которому в нем можно расположить крупные комплектующие. Модель поддерживает вертикальное размещение материнской платы типоразмера Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Благодаря FRGB-подсветке корпус дополнит собой любую сборку, а прозрачная боковая панель из закаленного стекла позволит оценить ее внешний вид с включенной подсветкой. Прокладка кабелей за задней стенкой улучшит циркуляцию воздуха и аккуратность внутри сборки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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